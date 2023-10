Des scientifiques repèrent un mystérieux transitoire optique bleu rapide et lumineux (LFBOT) dans l’espace

Les scientifiques ont fait une découverte étonnante avec le télescope spatial Hubble : un transitoire optique bleu rapide et lumineux (LFBOT). Cette explosion fugace dans les longueurs d’onde visibles s’est produite dans une région de l’espace qui n’est associée à aucune galaxie connue, ce qui la rend d’autant plus déroutante. Les LFBOT sont des éclairs inattendus dans l’univers, et leur nature et leur origine restent un mystère.

Le premier LFBOT a été détecté en 2018 et depuis lors, environ une explosion similaire a été détectée chaque année. Ces explosions comptent parmi les événements les plus mystérieux de l’univers, avec seulement une poignée de détections jusqu’à présent. Le récent LFBOT, désigné AT2023fhn et surnommé « The Finch », présentait les caractéristiques typiques de ces événements : une augmentation rapide de l’intensité suivie d’une disparition rapide en quelques jours.

La découverte de The Finch a été faite par le Zwicky Transient Facility, un observatoire dédié à la détection d'objets qui changent de position ou de luminosité. Cependant, seul le télescope spatial Hubble a pu localiser précisément l’explosion. L'aspect intéressant de The Finch est qu'il s'est produit entre deux galaxies, à des distances de 50,000 15,000 et XNUMX XNUMX années-lumière. Cela contredit la croyance précédente selon laquelle les LFBOT ne peuvent se produire que dans les galaxies hôtes.

Les scientifiques pensaient initialement que les LFBOT étaient causés par un type rare de supernova, dans lequel une étoile massive perd violemment son atmosphère extérieure à la fin de sa vie. Tous les LFBOT précédents ont été observés dans les bras spiraux des galaxies, connus sous le nom de pépinières stellaires. Ces régions sont des foyers de formation d’étoiles en cours. Cependant, The Finch conteste cette théorie en se produisant loin de toute galaxie hôte.

Une autre explication des LFBOT est la présence de trous noirs de masse intermédiaire. Ces trous noirs, soupçonnés d’exister mais non encore détectés, se situent entre l’écart de masse des trous noirs de masse stellaire et les trous noirs supermassifs. On pense qu’ils résident au cœur des amas globulaires, et Hubble pourrait être en mesure de déterminer s’il existe un amas globulaire dans les franges extérieures de l’une des galaxies voisines où The Finch s’est produit.

Cette découverte soulève davantage de questions sur la nature et les origines des LFBOT. Des recherches et des observations plus approfondies avec des télescopes puissants comme Hubble pourraient fournir davantage d’informations sur ces mystérieuses explosions dans l’univers.

