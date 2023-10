Le télescope spatial Hubble découvre un événement cosmique déconcertant

Le télescope spatial Hubble a récemment capturé un événement cosmique extraordinaire connu sous le nom de transitoire optique bleu rapide lumineux (LFBOT), laissant les scientifiques perplexes. Les LFBOT se caractérisent par une augmentation rapide de la luminosité suivie d'une disparition rapide, et seuls quelques-uns ont été observés depuis leur découverte en 2018. Ce qui rend ce LFBOT particulier, surnommé le Finch, si déroutant, c'est qu'il a été trouvé dans une région de l'espace. À 50,000 XNUMX années-lumière de la galaxie la plus proche.

Initialement détectée en avril par des caméras terrestres à l'observatoire Palomar en Californie, l'explosion a émis une lumière avec une température torride de 36,000 XNUMX degrés Fahrenheit, analysée par un télescope au Chili. Cependant, seul le télescope spatial Hubble a fourni les observations nécessaires pour déterminer avec précision l’emplacement de l’explosion.

Ashley Chrimes, l'auteur principal de l'article à paraître dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a déclaré dans un communiqué de presse de l'ESA que les observations de Hubble ont révélé le caractère unique de l'événement par rapport à d'autres observés précédemment. Bien que la cause précise de Finch reste incertaine, les scientifiques ont généralement associé des événements similaires à une étoile déchirée par un trou noir. Cependant, cette explication semble peu probable en raison de l'emplacement éloigné du pinson.

Les auteurs de l'article ont proposé une nouvelle hypothèse : la collision de deux étoiles à neutrons éjectées de leur galaxie et en orbite l'une autour de l'autre depuis plus d'un milliard d'années. Cette collision entraînerait une kilonova, une explosion 1,000 XNUMX fois plus puissante qu’une supernova. Néanmoins, Chrimes a souligné que de nombreuses questions restent sans réponse et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la véritable nature du pinson.

