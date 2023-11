Le télescope spatial Hubble continue d’étonner les scientifiques et les passionnés par ses incroyables contributions à notre compréhension de l’univers. Récemment, la NASA a publié une superbe image de Jupiter, capturée grâce aux capacités d’observation ultraviolette du télescope Hubble.

Contrairement aux images que nous voyons généralement de Jupiter à l’œil nu, cette image révèle une perspective différente : les longueurs d’onde courtes et à haute énergie de la lumière qui nous sont invisibles. En étudiant ces longueurs d’onde ultraviolettes, les astronomes obtiennent des informations précieuses sur la composition et la dynamique de la planète.

L’image à couper le souffle présente Jupiter dans une composition de couleurs de longueurs d’onde ultraviolettes. Il est intéressant de noter que la fameuse « Grande Tache Rouge », une tempête visible en rouge à l’œil humain, apparaît plus sombre sur cette image. On pense que cette anomalie est causée par des particules de brume à haute altitude qui absorbent la lumière à ces longueurs d’onde particulières.

Pour créer cette image fascinante, le projet Hubble de la NASA sur le système de super-tempête de Jupiter a collecté une grande quantité de données. L’œil humain ne peut pas détecter la lumière ultraviolette, c’est pourquoi de fausses couleurs ont été attribuées à l’image pour représenter les différents filtres ultraviolets utilisés lors du processus de capture. Le filtre Bleu était représenté par la couleur Bleu, le filtre Vert par la couleur Vert et le filtre Rouge par la couleur Rouge.

Le télescope spatial Hubble est une véritable merveille de découverte scientifique. Depuis son lancement, il a rassemblé plus de 1.5 million d'observations et publié plus de 20,000 9 articles sur ses conclusions. Notamment, Hubble a non seulement étudié l'impact de la comète Shoemaker-Levy XNUMX sur Jupiter, mais a également observé de près les tempêtes de la planète.

La publication de cette dernière image témoigne de l'esprit inébranlable du télescope Hubble, qui continue de percer les mystères de notre univers et d'inspirer les générations avec ses visuels à couper le souffle.

