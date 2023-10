Voisins galactiques : NGC 3558 et LEDA 83465

Cet article met en lumière deux galaxies, NGC 3558 et LEDA 83465, comme le montre une image récente du télescope spatial Hubble. Ils sont situés à environ 450 millions d’années-lumière de la Terre et sont séparés d’environ 150,000 2.5 années-lumière. Bien que cette distance puisse paraître vaste, elle est relativement proche en termes galactiques, surtout si on la compare à la distance de XNUMX millions d'années-lumière de notre plus proche voisine galactique, la galaxie d'Andromède.

La raison de leur proximité est qu’elles appartiennent à l’amas de galaxies Abell 1185, un amas densément peuplé et chaotique où les galaxies interagissent les unes avec les autres par gravité. Certaines interactions ont entraîné la déchirure des galaxies, mais NGC 3558 a réussi à conserver son intégrité en tant que galaxie elliptique et région de raies d'émission nucléaire à faible ionisation (LINER).

Les LINER sont des noyaux ou noyaux galactiques caractérisés par les empreintes chimiques présentes dans la lumière qu'ils émettent. Les LINER émettent de la lumière indiquant que les atomes et les molécules qu’ils contiennent ont été faiblement ionisés ou pas du tout. L'ionisation se produit lorsque des atomes ou des molécules perdent ou gagnent des électrons. Dans le cas des LINER, la faible ionisation suggère que de nombreux atomes et molécules ont perdu un seul électron ou ont conservé tous leurs électrons.

Le mécanisme exact derrière cette faible ionisation dans les LINER comme NGC 3558 fait encore l’objet de débats parmi les astronomes. Elle pourrait être provoquée par différents processus tels que les ondes de choc, le rayonnement d’étoiles massives ou les gaz chauds présents dans les disques d’accrétion des galaxies. NGC 3558 a probablement acquis sa forme actuelle en dévorant des galaxies plus petites dans l'amas de galaxies, semblable à LEDA 83465.

– Photo de la semaine du télescope spatial Hubble : ESA/Hubble et NASA, M. West

– Télescope spatial Hubble : Le télescope spatial Hubble (Hubble ou HST) est l'un des grands observatoires de la NASA et a été lancé sur une orbite terrestre basse en 1990. Il porte le nom de l'astronome Edwin Hubble.

– Voie Lactée : La Voie Lactée est la galaxie qui contient notre système solaire et fait partie du groupe local de galaxies. Il s'agit d'une galaxie spirale barrée comptant environ 100 à 400 milliards d'étoiles et un diamètre de 150,000 200,000 à XNUMX XNUMX années-lumière. Le nom « Voie lactée » vient de son apparence comme une faible bande de lumière dans le ciel nocturne.