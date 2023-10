Nouvelle découverte : l'énigmatique trio de galaxies à Arp-Madore 2339-661

Le télescope spatial Hubble a récemment dévoilé une image fascinante d'un trio de galaxies en interaction nommée Arp-Madore 2339-661. Ce spectacle captivant présente une galaxie plus grande, NGC 7734, positionnée en haut à droite, et une galaxie plus petite, NGC 7733N, située en bas à gauche. Cependant, cette danse céleste présente une tournure énigmatique : une troisième galaxie cachée se cache au milieu des bras de NGC 7733N.

Cette mystérieuse troisième galaxie, un nœud plus dense dans le bras supérieur de NGC 7733N, se distingue par sa coloration distincte, qui diffère de la teinte blanc bleuâtre du bras externe. Bien que les astronomes ne soient pas sûrs si cette galaxie réside derrière NGC 7733N ou si elle est étroitement liée à elle, ils ont déterminé qu'elle possède un redshift distinctif, indiquant son statut d'entité séparée et distincte. Les complexités de l'astronomie rendent difficile la distinction entre les objets en interaction physique et ceux qui semblent simplement interagir optiquement en raison de leur position et du point d'observation de la Terre.

Les trois galaxies de cette image captivante sont proches et s’influencent gravitationnellement. Les chercheurs prédisent qu’avec le temps, ces galaxies fusionneront pour former une seule galaxie colossale. Faisant partie du catalogue Arp-Madore, qui compile les galaxies singulières du ciel austral, cet objet rejoint une collection d'autres curiosités cosmiques. Le catalogue, créé par les astronomes Halton C Arp et Barry F Madore, est dérivé de l'enquête britannique Schmidt sur le ciel austral. Arp avait déjà compilé un atlas similaire de galaxies particulières dans le ciel nordique.

Comme beaucoup d’images emblématiques de Hubble, cet instantané révèle non seulement le trio de galaxies en interaction, mais également une multitude de galaxies plus lointaines de formes et de tailles variées. Certaines de ces galaxies lointaines sont également engagées dans leur propre danse gravitationnelle. De plus, quelques étoiles au premier plan avec les pointes de diffraction en forme de croix reconnaissables de Hubble peuvent être observées, servant de signature à cet incroyable observatoire spatial.

FAQ:

Q : Quels sont les noms des deux galaxies primaires capturées sur l’image ?

R : La plus grande galaxie est désignée par NGC 7734, tandis que la plus petite est appelée NGC 7733N.

Q : La troisième galaxie est-elle derrière NGC 7733N ou est-elle étroitement liée à celle-ci ?

R : Les astronomes ne sont pas certains de la relation précise entre la troisième galaxie et NGC 7733N, mais ils ont déterminé qu'elle possède un redshift distinct, indiquant sa séparation en tant que galaxie distincte.

Q : Qu'est-ce que le catalogue Arp-Madore ?

R : Le catalogue Arp-Madore est une compilation de galaxies particulières dans le ciel austral. Il a été créé par les astronomes Halton C Arp et Barry F Madore sur la base de l'enquête britannique Schmidt sur le ciel austral.

Q : Les trois galaxies finiront-elles par fusionner ?

R : Les scientifiques prédisent que les trois galaxies fusionneront au fil du temps, formant une seule galaxie massive.