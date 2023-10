Hubble révèle une superbe image de la galaxie lenticulaire NGC 612

Le télescope spatial Hubble nous a encore une fois étonné avec une image époustouflante, cette fois de la galaxie lenticulaire NGC 612. Située à environ 400 millions d'années-lumière dans la constellation du Sculpteur, NGC 612 est un objet céleste unique et fascinant.

Les galaxies lenticulaires, comme NGC 612, partagent des similitudes avec les galaxies spirales en termes de forme. Ils possèdent un renflement central entouré d'un disque, mais n'ont pas les bras spiraux distinctifs. Dans le cas de NGC 612, le disque galactique est principalement composé d'hydrogène gazeux froid et de poussière, ce qui lui donne ses teintes orange et rouge foncé. Vu de la Terre, nous voyons une perspective de cette galaxie captivante.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de NGC 612 est la présence d’un trou noir supermassif en son cœur. Autour du trou noir, la poussière et le gaz du disque galactique tourbillonnent lorsqu’ils sont attirés par l’attraction gravitationnelle du trou noir. L'immense friction générée par ce matériau entrant l'amène à émettre de la lumière sur tout le spectre électromagnétique. En conséquence, la région centrale de NGC 612 apparaît environ 100 fois plus brillante que toutes les autres étoiles de la galaxie réunies. Ce phénomène classe NGC 612 comme une galaxie de Seyfert, connue pour émettre une quantité substantielle de rayonnement infrarouge malgré son apparence normale en fréquences optiques. Plus précisément, NGC 612 est classée comme galaxie de Seyfert de type II en raison du mouvement calme de la matière autour de son noyau.

Ce qui distingue NGC 612 des autres galaxies lenticulaires est sa population stellaire inhabituellement jeune. Alors que les galaxies lenticulaires sont généralement constituées d'étoiles plus anciennes avec une formation d'étoiles en cours minimale, NGC 612 contient des étoiles qui n'ont qu'entre 40 et 100 millions d'années. De plus, NGC 612 est l’une des rares galaxies lenticulaires connues pour présenter de fortes émissions radio. Les radiogalaxies, comme NGC 612, se caractérisent par leur forte luminosité en radiofréquences. NGC 612 est associé à une source radio appelée PKS 0131-36 et est l'un des cinq exemples connus de galaxie lenticulaire radio brillante.

Les astronomes pensent que les interactions avec une galaxie spirale compagne dans le passé pourraient avoir contribué à l'amélioration des émissions radio de NGC 612. La région centrale de NGC 612 présente des caractéristiques couramment observées dans les radiogalaxies, et l'étude de ces phénomènes permet aux astronomes de mieux comprendre pourquoi certaines galaxies émettent de puissants signaux radio.

À la lumière de la dernière image du télescope spatial Hubble, notre compréhension des subtilités et des mystères de NGC 612 s'est considérablement enrichie. Grâce aux incroyables capacités de Hubble, nous continuons à découvrir les secrets de notre vaste univers.

– Crédit image : Télescope spatial Hubble de la NASA, ESA, A Barth, Université de Californie – Irvine, et B Boizelle, Université Brigham Young ; Traitement : Gladys Kober, NASA/Université catholique d'Amérique.