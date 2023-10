Une nouvelle image de galaxie révèle des découvertes rares

Le télescope spatial Hubble a fourni une image captivante de NGC 612, une galaxie lenticulaire active située à environ 400 millions d'années-lumière de la Terre. Découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1837, cette galaxie est facilement visible depuis l'hémisphère sud.

NGC 612 n'est pas seulement une galaxie active, mais entre également dans la catégorie des galaxies de Seyfert, le type de galaxie active le plus courant. Plus précisément, il est classé comme Seyfert de type II, ce qui indique que la matière autour de son centre se déplace calmement autour du noyau. Une caractéristique intéressante de NGC 612 réside dans ses étoiles plutôt jeunes, estimées entre 40 et 100 millions d’années.

Ce qui distingue NGC 612 est son statut de galaxie radio non elliptique rare, ce qui signifie qu’elle présente d’importantes émissions radio. Son association avec la source radio PKS 0131-36 est une caractéristique rare, puisque seules cinq galaxies lenticulaires radio-émettrices ont été identifiées jusqu'à présent dans l'univers.

Les scientifiques ont proposé plusieurs théories pour expliquer les émissions radio inhabituelles observées dans NGC 612. Une possibilité suggère que ces émissions résultent d'une interaction passée avec une galaxie spirale compagne. Une autre hypothèse examine le renflement brillant et dominant de la galaxie, ressemblant aux renflements trouvés dans les radiogalaxies elliptiques.

Le télescope spatial Hubble, une collaboration entre la NASA et l'ESA, a joué un rôle crucial dans l'observation et l'avancement de notre compréhension de l'univers. Son lancement en 1990 à bord de la navette spatiale Discovery l'a doté de capacités visibles et infrarouges, permettant une clarté et une précision inégalées dans l'étude des objets célestes.

Sources:

- Le télescope spatial Hubble

- la NASA

- QUE