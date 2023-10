Explorer un foyer de formation d'étoiles : G35.2-0.7N

Le télescope spatial Hubble a capturé une vue imprenable sur une région de formation d'étoiles scintillantes connue sous le nom de G35.2-0.7N. Située à environ 7,200 XNUMX années-lumière de nous dans la constellation de l’Aquila, cette région est une plaque tournante de la formation d’étoiles de grande masse. Les étoiles qui se forment dans cette zone sont si massives qu’elles finiront par éclater sous forme de puissantes supernovae.

L’éclatant spectacle de lumière dans cette région est provoqué par un jet protostellaire, qui est un faisceau massif et focalisé de matière éjecté d’une jeune étoile entourée de gaz et de poussière. Ces jets protostellaires jouent un rôle crucial dans le processus de formation des étoiles.

Cependant, les riches nuages ​​de poussière de cette région obscurcissent la vue des étoiles elles-mêmes. L'étoile responsable du jet, ainsi que le jet de matière qu'elle émet, peuvent être observés près du centre de l'image capturée par la Wide Field Camera 3 (WFC3) de Hubble. La traînée orange visible sur l'image représente une cavité dans la poussière créée par la force du jet lorsqu'il se déplace vers nous. La poussière obstrue encore une partie de la lumière émise par la protoétoile, ce qui donne la teinte rougeâtre observée.

Le WFC3 du télescope spatial Hubble, installé par les astronautes lors de la mission de maintenance Hubble 4 en 2009, a la capacité d'observer l'univers dans les régions ultraviolettes, visibles et proches du spectre infrarouge. Cette capacité permet aux scientifiques d’étudier un large éventail d’objets et de phénomènes célestes, depuis les galaxies lointaines jusqu’aux objets de notre propre système solaire, en passant par les exoplanètes.

La résolution remarquable et la vue panchromatique de WFC3 permettent aux astronomes de plonger plus profondément dans le passé, en étudiant les étoiles et les galaxies plus loin dans le temps que jamais. Cet aperçu du cœur de G35.2-0.7N fournit des informations précieuses sur le processus fascinant de formation des étoiles de grande masse.

Sources:

– Article source

– Compte Twitter Hubble – @NASAHubble