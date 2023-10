Une nouvelle image de Hubble révèle les couleurs d'automne dans l'espace

Une nouvelle image époustouflante du télescope spatial Hubble présente une nébuleuse aux teintes vibrantes de l’automne, juste à temps pour la saison du changement des feuilles dans l’hémisphère nord. L'image capture une partie de la nébuleuse Westerhout 5, également connue sous le nom de nébuleuse de l'âme, située à 7,000 XNUMX années-lumière.

La nébuleuse Westerhout 5 est une nébuleuse par émission, ce qui signifie que ses couleurs captivantes et ses formes complexes sont formées par un gaz ionisé par le rayonnement émis par des étoiles chaudes et brillantes. Cette nébuleuse présente le processus de formation des étoiles, au cours duquel des étoiles massives émettent des radiations et des rafales de vents stellaires, éliminant la matière proche et créant des cavités dans la nébuleuse.

Dans les cavités situées entre ces zones dégagées, le gaz est regroupé, conduisant à la formation de régions plus denses où de nouvelles étoiles peuvent naître. L’image de Hubble met également en évidence la présence d’un globule gazeux évaporé flottant (frEGG). Cette région sombre en forme de têtard, située en haut au centre gauche de l’image, est plus dense et plus résistante aux rayonnements ionisants.

Le frEGG agit comme une sorte d’« œuf » à partir duquel de nouvelles étoiles peuvent potentiellement naître. Ces poches de gaz, appelées EGG, peuvent éventuellement incuber des protoétoiles à mesure qu'elles deviennent plus chaudes et que la densité dans leur environnement augmente. Les EGG sur cette image sont du type flottant, ce qui signifie qu'ils ne sont attachés à aucune structure particulière mais peuvent toujours être reconnus par leur forme distinctive.

Cette image fascinante offre une vue captivante des couleurs automnales dans l’espace, mettant en valeur la beauté et la diversité des formations célestes. Le télescope spatial Hubble continue de révéler des images époustouflantes qui approfondissent notre compréhension du cosmos et inspirent l’émerveillement et la crainte.

Source : Télescope spatial Hubble NASA/ESA

Définitions:

– Nébuleuse : Un vaste nuage de gaz et de poussière dans l’espace, visible soit sous la forme d’une tache lumineuse, soit sous la forme d’une silhouette sombre sur une autre matière lumineuse.

– Nébuleuse en émission : une nébuleuse qui brille dans des longueurs d’onde de lumière spécifiques en raison de la présence de gaz ionisé.

– Ionisation : Processus par lequel des atomes ou des molécules gagnent ou perdent des électrons, ce qui donne une particule chargée.

– Vents stellaires : flux de particules, principalement des protons et des électrons, éjectés de la haute atmosphère d’une étoile.

– Protostar : Une étoile en développement qui n’est pas encore assez chaude pour initier la fusion nucléaire en son cœur.

Source : NASA, ESA/Télescope Hubble, ESA/Hubble Image Archive, R. Sahai