La formation d'étoiles inhabituelle dans NGC 1087 : nouveaux enseignements du télescope spatial Hubble

Le télescope spatial Hubble a fourni de nouvelles informations sur le processus de formation d'étoiles se produisant dans la galaxie particulière NGC 1087. Contrairement aux galaxies spirales conventionnelles, NGC 1087 possède en son centre une structure dynamique et jeune en forme de barre, contrairement à la barre vieillissante typique trouvée dans le majorité de galaxies spirales barrées. La dernière image de NGC 1087 prise par Hubble montre la structure complexe de la galaxie qui provient principalement de ses sombres bandes de poussière et de ses poches d'hydrogène gazeux froid. Ces taches rouge foncé sont entrecoupées de l’éclairage rose brillant des étoiles nouvellement formées.

Les astronomes s’intéressent particulièrement à la compréhension de l’influence des jeunes étoiles sur les nuages ​​de gaz froids environnants. La nouvelle image, ainsi que les données brutes associées, aideront à discerner l’impact du puissant rayonnement et des vents stellaires de ces jeunes étoiles sur les nuages ​​de gaz environnants. En outre, les chercheurs espèrent que de telles observations permettront également de dévoiler certaines des autres caractéristiques énigmatiques de NGC 1087, telles que la longueur étrangement courte de sa barre et son petit noyau, bien qu'il s'étende sur une vaste distance de 87,000 XNUMX années-lumière.

Pour capturer les caractéristiques de NGC 1087, le télescope spatial Hubble a observé la galaxie en utilisant diverses longueurs d'onde de lumière, y compris celles visibles à l'œil humain, ainsi que la lumière infrarouge et ultraviolette. En mappant des longueurs d'onde spécifiques de la lumière infrarouge et ultraviolette sur des couleurs du spectre visible, les processeurs d'images du Space Telescope Science Institute ont pu créer une image visuellement compréhensible de NGC 1087. Ce processus complexe représente une fusion de techniques artistiques et scientifiques.

Les particularités présentées par NGC 1087 en font un sujet d’étude fascinant. En approfondissant la dynamique de sa formation d’étoiles unique et en comprenant l’interaction entre les jeunes étoiles et les nuages ​​​​de gaz froids, les astronomes espèrent acquérir des connaissances plus approfondies sur le domaine plus large de la formation et de l’évolution des galaxies.

