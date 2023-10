Les mystérieux transitoires optiques bleus rapides et lumineux

Les événements transitoires dans le cosmos, tels que les explosions et collisions stellaires, sont des phénomènes fascinants mais rares. Parmi eux figurent les transitoires optiques bleus rapides lumineux (LFBOT), qui brillent intensément dans la lumière bleue et s'estompent en quelques jours seulement. Les astronomes n’ont commencé que récemment à étudier ces événements, et leurs origines et caractéristiques restent largement mystérieuses.

Lors d’une découverte récente, des chercheurs utilisant le télescope spatial Hubble ont observé un LFBOT dans un endroit inattendu : entre deux galaxies. Dirigée par l'astrophysicienne Ashley Chrimes, une équipe internationale d'astronomes issus de diverses institutions a enquêté sur l'événement, connu sous le nom de « The Finch ». L'équipe a publié ses conclusions dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Pour mieux comprendre The Finch, les astronomes ont utilisé plusieurs télescopes sur différentes longueurs d'onde, notamment les rayons X et les ondes radio. Les mesures spectroscopiques du télescope Gemini South au Chili ont révélé que The Finch avait une température d'environ 19,980 36,000 °C (XNUMX XNUMX °F) et ont permis aux astronomes de calculer sa luminosité. L'observatoire de rayons X Chandra et le Very Large Array de la NSF ont également fourni des données précieuses.

Il est intéressant de noter que The Finch était situé à une distance significative des galaxies voisines, ce qui soulève des questions sur les forces motrices de ces explosions massives. Les LFBOT précédents se trouvaient généralement dans les bras spiraux des galaxies, là où se produit la naissance des étoiles. L'emplacement inhabituel de The Finch remet en question les théories existantes sur la nature des LFBOT.

Les chercheurs envisagent plusieurs possibilités pour expliquer les LFBOT, notamment les collisions entre étoiles à neutrons, la présence de magnétars (étoiles à neutrons hautement magnétisées) et les interactions avec des trous noirs de masse intermédiaire. L’achèvement du télescope spatial James Webb en 2024 devrait contribuer à de nouvelles investigations sur les LFBOT.

L’étude des LFBOT en est encore à ses débuts et d’autres découvertes sont nécessaires pour caractériser pleinement cette population d’événements transitoires. Des études à grand champ comme le prochain observatoire Vera C. Rubin joueront un rôle crucial dans la détection et l’étude de ces événements rares.

