Hubble capture une image époustouflante de NGC 612 : une galaxie radio rare

Résumé : Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé une image époustouflante de la galaxie lenticulaire NGC 612. Contrairement aux galaxies spirales, les galaxies lenticulaires n'ont pas de bras caractéristiques mais ont un renflement et un disque centraux. NGC 612, située dans la constellation du Sculpteur, est une galaxie Seyfert active dont le centre apparaît plus de 100 fois plus brillant que ses étoiles. Cette galaxie émet des quantités importantes de rayonnement infrarouge même si elle semble normale en lumière visible. C'est également une galaxie radio non elliptique extrêmement rare associée à la source radio PKS 0131-36. Les astronomes espèrent qu'en étudiant NGC 612, ils pourront en apprendre davantage sur les causes des émissions d'ondes radio dans les galaxies.

L'image époustouflante capturée par Hubble met en valeur les caractéristiques uniques de NGC 612. Le disque galactique, visible en orange et rouge foncé, est composé de poussière et d'hydrogène gazeux froid. Ce disque contient l'essentiel de la matière de la galaxie. NGC 612 est connue pour sa jeune population d'étoiles, dont l'âge varie de 40 à 100 millions d'années. La galaxie se trouve à environ 400 millions d’années-lumière de la Terre et réside dans notre hémisphère sud.

La classification de NGC 612 comme galaxie de Seyfert en fait un objet d'intérêt pour les astronomes. Malgré son mouvement apparemment calme près du centre, une galaxie Seyfert de type II comme NGC 612 émet de grandes quantités de rayonnement infrarouge. La cause exacte de ce phénomène reste encore un sujet d’étude. Cependant, le renflement brillant et dominant de NGC 612, semblable à ceux trouvés dans les radiogalaxies elliptiques, soulève des questions sur son association avec les émissions radio.

Cette galaxie lenticulaire particulière se distingue également par sa connexion avec une source radio non elliptique, PKS 0131-36. Seules cinq galaxies lenticulaires émettrices de radio ont été découvertes, ce qui rend cette association rare. Les scientifiques ont proposé des théories suggérant qu'une interaction avec une galaxie spirale compagne ou avec le renflement dominant de la galaxie pourrait être responsable des émissions radio inhabituelles.

L'astronome John Herschel a découvert NGC 612 pour la première fois en 1837. Avec une masse d'environ 1.1 billion de fois celle de notre soleil, cette galaxie remarquable continue d'intriguer les scientifiques qui s'efforcent de percer les mystères des émissions d'ondes radio dans les objets cosmiques.

