La nouvelle image de Hubble offre une superbe perspective ultraviolette de Jupiter

Récemment publiée par le télescope spatial Hubble de la NASA, une image captivante présente la planète Jupiter dans un composite de couleurs vibrantes de longueurs d'onde ultraviolettes. Cette image coïncide avec l'événement connu sous le nom d'opposition, un phénomène dans lequel Jupiter et le Soleil apparaissent sur des côtés opposés du ciel. Une caractéristique importante capturée sur cette image est la célèbre « Grande Tache Rouge » de Jupiter, une tempête massive qui fascine les astronomes depuis des siècles.

Alors que l’œil humain perçoit la grande tache rouge comme étant rouge, sur cette image ultraviolette, elle apparaît plus sombre. Cette divergence est due au fait que les particules de brume à haute altitude dans l'atmosphère de Jupiter absorbent la lumière dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Cependant, les brumes polaires rougeâtres et ondulantes semblent absorber un peu moins de lumière en raison des différences de taille, de composition ou d’altitude des particules.

Les données utilisées pour créer cette saisissante image ultraviolette proviennent d'une proposition de Hubble visant à étudier le système insaisissable de super-tempête de Jupiter. Les scientifiques impliqués dans le projet prévoient d'exploiter ces données pour cartographier les structures nuageuses en 3D dans l'atmosphère de Jupiter, en mettant particulièrement l'accent sur les nuages ​​​​d'eau profonde.

L'exploration des planètes extérieures par Hubble a une histoire riche, allant de l'observation de la percutante comète Shoemaker-Levy 9 à l'étude des tempêtes tumultueuses de Jupiter. Avec sa carrière de plusieurs décennies et son point d’observation unique, le télescope fournit aux astronomes des informations inestimables sur l’évolution de cette planète dynamique.

Les capacités d'observation de l'ultraviolet du télescope spatial Hubble permettent aux scientifiques de se plonger dans les mystères des longueurs d'onde lumineuses courtes et à haute énergie qui se trouvent au-delà de la portée de la vision humaine. La lumière ultraviolette révèle des phénomènes cosmiques captivants, notamment les émissions des étoiles les plus jeunes et les plus chaudes situées dans les galaxies proches, des informations sur la composition, les densités et les températures de la matière interstellaire, ainsi que des détails sur l'évolution des galaxies.

Il est important de noter que cette image est une représentation en fausses couleurs car l’œil humain est incapable de percevoir la lumière ultraviolette. Pour produire des visuels significatifs, l'image s'est vu attribuer des couleurs du spectre de la lumière visible, chaque couleur correspondant à un filtre ultraviolet différent utilisé. Dans ce cas, les couleurs attribuées à chaque filtre sont les suivantes : Bleu : F225W, Vert : F275W et Rouge : F343N.

Questions fréquentes

1. Quelle est l’opposition de Jupiter ?

L'opposition de Jupiter fait référence à l'alignement de Jupiter et du Soleil sur des côtés opposés du ciel.

2. Pourquoi la grande tache rouge apparaît-elle plus sombre sur l’image ultraviolette ?

Sur l'image ultraviolette, la Grande Tache Rouge apparaît plus sombre parce que les particules de brume de haute altitude dans l'atmosphère de Jupiter absorbent la lumière aux longueurs d'onde ultraviolettes.

3. Comment les données de Hubble seront-elles utilisées pour étudier l'atmosphère de Jupiter ?

Les données de Hubble seront utilisées pour cartographier les structures nuageuses en 3D dans l'atmosphère de Jupiter, en mettant l'accent sur les nuages ​​​​d'eau profonde.

4. Que peut-on apprendre de l’étude de la lumière ultraviolette ?

L'étude de la lumière ultraviolette permet aux scientifiques d'explorer divers phénomènes cosmiques, tels que les émissions d'étoiles jeunes et chaudes, les propriétés de la matière interstellaire et l'évolution des galaxies.

5. Pourquoi l’image ultraviolette de Jupiter est-elle une représentation en fausses couleurs ?

L’image ultraviolette de Jupiter est une représentation en fausses couleurs car l’œil humain ne peut pas percevoir la lumière ultraviolette. Les couleurs du spectre de la lumière visible ont été attribuées à différents filtres ultraviolets pour créer une représentation visuelle significative.