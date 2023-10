La magnifique galaxie spirale NGC 4654 : un aperçu époustouflant des phénomènes cosmiques

By

Le télescope spatial Hubble poursuit sa mission d'explorer l'immensité de l'univers et de nous ravir avec des images incroyables. Dans le cadre de cet effort en cours, Hubble partage chaque jour jusqu'au 7 octobre une nouvelle image d'une galaxie. La dernière révélation étonnante est NGC 4654, une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Vierge.

NGC 4654 est une galaxie fascinante située à environ 55 millions d’années-lumière de la Terre. Il se démarque par son centre brillant et ses bras étoilés tourbillonnants. Ce qui rend cette galaxie si unique est sa classification comme galaxie spirale « intermédiaire », combinant les caractéristiques des spirales non barrées et barrées.

Située juste au nord de l'équateur céleste, NGC 4654 est visible à la fois depuis l'hémisphère nord et la plupart des parties de l'hémisphère sud. De nombreuses galaxies de l'amas de la Vierge, dont NGC 4654, présentent une répartition asymétrique d'étoiles et d'hydrogène gazeux neutre. Les scientifiques attribuent cette asymétrie à un processus appelé « décapage par pression dynamique ».

La suppression de la pression dynamique se produit lorsqu'une galaxie comme NGC 4654 se déplace à travers un plasma surchauffé, connu sous le nom de « milieu intraamas », qui est principalement composé d'hydrogène. L'attraction gravitationnelle de l'amas de galaxies de la Vierge exerce une pression sur NGC 4654, le dépouillant de son gaz. Ce processus forme une longue et fine queue d’hydrogène gazeux sur le côté sud-est de la galaxie, ressemblant à l’effet du vent sur un motard.

Il est intéressant de noter que malgré la réduction de la pression dynamique, NGC 4654 maintient des taux de formation d'étoiles cohérents avec ceux d'autres galaxies de sa taille. Ce phénomène inhabituel est attribué à une interaction avec sa galaxie compagne, NGC 4639, il y a environ 500 millions d'années. L'attraction gravitationnelle de NGC 4639 a dépouillé le gaz de NGC 4654 le long de son bord, provoquant une répartition asymétrique des étoiles et limitant la formation d'étoiles dans cette région.

L'étude de galaxies comme NGC 4654 fournit aux scientifiques des informations précieuses sur la relation entre les jeunes étoiles et le gaz froid à partir duquel elles se forment. L'image capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA, utilisant la lumière visible, ultraviolette et infrarouge, offre un aperçu époustouflant de ces phénomènes cosmiques.

