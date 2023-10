Le mystère du transitoire optique bleu rapide et lumineux

By

Le télescope spatial Hubble a récemment observé un événement rare et déroutant dans l'univers. Un transitoire optique bleu rapide et lumineux (LFBOT), connu sous le nom de The Finch, est apparu dans un endroit qui a défié toute attente : il s'est produit en dehors d'une galaxie. Cette découverte a laissé les astronomes perplexes, car on pensait auparavant que ces événements provenaient des galaxies où se forment les étoiles.

Le Finch a été suivi par le télescope Hubble, révélant son point d'origine entre deux galaxies. Elle se trouvait à environ 50,000 15,000 années-lumière d’une plus grande galaxie spirale et à environ XNUMX XNUMX années-lumière d’une plus petite galaxie. Le fait que cela se soit produit loin de toute région de formation d’étoiles n’a fait qu’approfondir le mystère entourant ces événements.

Les transitoires optiques bleus rapides et lumineux sont des éclairs de lumière extrêmement brillants qui évoluent rapidement, atteignant une luminosité maximale et s'estompant en quelques jours seulement. Ils n’ont été observés que quelques fois depuis leur découverte en 2018, et toutes les occurrences précédentes se sont produites dans les galaxies où naissent les étoiles.

À l'aide d'observatoires au sol, tels que l'observatoire Gemini South, les astronomes ont pu déterminer que The Finch avait une température d'environ 20,000 36,000 degrés Celsius (XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit), mettant en évidence son intense libération d'énergie.

La nature inhabituelle du Finch a conduit les scientifiques à reconsidérer leur compréhension des LFBOT. Auparavant, on pensait que les LFBOT étaient causés par un type rare de supernova associé à de très grandes étoiles à durée de vie courte trouvées à proximité de pépinières stellaires. Cependant, The Finch conteste cette notion, suggérant que la véritable cause des LFBOT pourrait être quelque chose de complètement différent.

Les spéculations sur la cause des LFBOT incluent des étoiles déchirées par des trous noirs ou des étoiles rapides explosant lors de leur passage entre les galaxies. Cependant, en raison de la rareté de ces événements, il est difficile de tirer des conclusions définitives à ce stade des recherches.

La découverte du Finch a généré plus de questions que de réponses, soulignant la nécessité d'une enquête plus approfondie. Ashley Chrimes, chercheuse principale de l'étude, a exprimé la nécessité de travaux supplémentaires pour déterminer la véritable explication de ces événements mystérieux.

Source : NASA, ESA, NOIRLab de NSF, M. Garlick, M. Zamani