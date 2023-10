L'étude fascinante des restes de supernova à l'aide du télescope spatial Hubble

Les scientifiques utilisent les données du télescope spatial Hubble pour étudier les changements qui se produisent dans les restes de supernova au fil du temps. Ces restes sont le résultat de la mort explosive d’étoiles massives, qui libèrent de grandes quantités d’énergie et transforment l’environnement. Lorsque l’onde de choc d’une explosion de supernova voyage à travers l’espace et entre en collision avec de la poussière et du gaz, elle peut créer des structures complexes et magnifiques appelées restes de supernova.

La boucle du Cygnus est l'un des vestiges les plus connus, s'étendant sur environ 120 années-lumière de diamètre. Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé des images de cet objet en forme de bulle en 2020, fournissant aux chercheurs des données précieuses pour leur étude.

L'auteur principal, Ravi Sankrit, du Space Telescope Science Institute, explique que les images de Hubble offrent une clarté sans précédent pour observer le bord de la boucle du Cygnus. Ils révèlent des informations sur les variations de densité rencontrées par les chocs de supernova lors de leur propagation dans l'espace, ainsi que sur les turbulences dans les régions à l'origine de ces chocs.

En comparant les observations de Hubble de 2020 et 2001, les scientifiques ont pu calculer que le choc se propage à une vitesse étonnante de plus d'un demi-million de kilomètres par heure. Étonnamment, le choc n’a pas ralenti du tout pendant cette période.

La forme de la boucle Cygnus apparaît comme un filament car nous la regardons de côté, de la même manière qu'une feuille froissée apparaît. Les « rubans de lumière tordus » visibles sur l’image proviennent de l’onde de choc rencontrant différentes densités de matière dans le milieu interstellaire.

Le milieu interstellaire fait référence à la fine région de poussière et de gaz qui existe entre les systèmes stellaires. Lorsque le choc se déplace à travers ce support, il crée la forme unique vue dans la boucle Cygnus. Les chercheurs ont été agréablement surpris par la structure complexe et délicate révélée par les images de Hubble.

Les résultats de cette étude sont publiés dans The Astrophysical Journal.

Sources:

– Le Journal d'Astrophysique

– NASA, ESA, Ravi Sankrit (STScI)