Le télescope spatial Hubble capture une image époustouflante de galaxies en collision

Le télescope spatial Hubble a récemment capturé une image époustouflante de deux galaxies en collision situées à 465 millions d'années-lumière de la Terre. L’image révèle un subtil « pont » de gaz reliant la paire galactique connue sous le nom de système Arp 107. Le Hubble, une mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, a utilisé la caméra avancée pour les enquêtes pour capturer cette vue fascinante.

Sur l’image, la plus grande galaxie, connue sous le nom de galaxie Seyfert, est visible sur le côté gauche. Il présente un bras spiral proéminent rempli de gaz vif et de poussière entourant son noyau. La galaxie Seyfert est particulièrement remarquable car elle permet aux astronomes d’observer le rayonnement non seulement de son noyau galactique actif, mais de la galaxie entière. Cela est clairement visible sur l’image, avec des bras spiraux distincts s’étendant à travers la galaxie.

Le noyau galactique actif de la galaxie Seyfert émet une puissante lueur provoquée par l’afflux de matière dans le trou noir supermassif situé en son cœur. Le bras spiral lumineux de la galaxie regorge de jeunes étoiles, leur formation étant alimentée par la matière abondante tirée de la plus petite galaxie compagne visible à droite sur l'image.

La plus petite galaxie, bien que présentant un noyau radiant, possède des bras spiraux relativement faibles en raison de son intégration dans la plus grande galaxie. Délicatement suspendu au-dessous du duo en fusion se trouve le pont de gaz, un élément frappant capturé dans la nouvelle image de Hubble.

Cette image fait partie d'un programme plus large visant à étudier un catalogue de 338 galaxies extraordinaires et énigmatiques connu sous le nom d'Atlas des galaxies étranges. Le but est de proposer au public des images captivantes de ces objets, révélant la beauté et les mystères de notre univers.

Source : Quotidien anglais de l'Arab Times Koweït.