Une nouvelle vue ultraviolette de Jupiter révèle des informations fascinantes

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé une vue ultraviolette à couper le souffle de Jupiter, dévoilant des détails remarquables de la plus grande planète de notre système solaire. L'image a été publiée pour célébrer l'opposition de Jupiter, un événement céleste rare lorsque le Soleil et la géante gazeuse se trouvent sur des côtés opposés du ciel. Cette opposition offre aux astronomes une perspective unique sur les caractéristiques de Jupiter, y compris sa caractéristique la plus célèbre, la « Grande Tache Rouge ».

Contrairement aux images précédentes, cette vue ultraviolette de la Grande Tache Rouge révèle un aspect plus sombre. La teinte sombre est le résultat de particules de brume de haute altitude absorbant la lumière à ces longueurs d’onde spécifiques. De plus, les brumes polaires, avec leur aspect rougeâtre et ondulé distinctif, indiquent des variations dans la taille, la composition ou l’altitude des particules.

La création de cette image époustouflante faisait partie d'une proposition plus vaste de Hubble dédiée à l'étude du système complexe de super-tempêtes de Jupiter. Les chercheurs ont l'intention d'utiliser les données recueillies pour cartographier les nuages ​​​​d'eau profonde et mieux comprendre les structures nuageuses tridimensionnelles de l'atmosphère de la planète.

Le télescope spatial Hubble de la NASA est un outil inestimable pour les astronomes, fournissant des informations sans précédent sur les planètes extérieures. De l'observation des impacts de la comète Shoemaker-Levy 9 à l'étude des tempêtes tumultueuses de Jupiter, le point de vue unique de Hubble a permis aux scientifiques de documenter l'évolution de cette planète dynamique sur plusieurs décennies.

L’une des principales capacités de Hubble est sa capacité à observer la lumière ultraviolette, qui dévoile une série de phénomènes cosmiques invisibles à l’œil humain. Les observations ultraviolettes permettent aux astronomes d’étudier les longueurs d’onde de lumière à haute énergie émises par les étoiles les plus chaudes et les plus jeunes de nos galaxies locales. Ils révèlent également des informations cruciales sur la composition, les densités et les températures de la matière interstellaire, ainsi que sur l’évolution de galaxies entières.

Bien que la vue ultraviolette de Jupiter ne soit pas visible à l’œil nu, la représentation en fausses couleurs de l’image attribue des couleurs de lumière visibles aux différents filtres ultraviolets utilisés. Cette technique permet aux scientifiques et aux passionnés de l’espace de s’émerveiller devant les détails époustouflants et les caractéristiques complexes de notre géante gazeuse voisine.

