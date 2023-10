Une nouvelle image de Hubble révèle la formation d'étoiles dans NGC 1087

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé une image époustouflante de la galaxie spirale NGC 1087, située à 80 millions d'années-lumière dans la constellation de Cetus. Cette galaxie spirale barrée présente des bras spiraux poussiéreux et un noyau relativement petit. Les bandes de poussière de la galaxie contribuent à définir sa structure spirale, tandis que sa barre stellaire au centre est plus courte que celle des autres galaxies barrées.

Ce qui rend NGC 1087 particulièrement intéressant pour les scientifiques, ce sont ses signes de formation de nouvelles étoiles. En règle générale, une galaxie barrée connaît une explosion de formation d’étoiles suivie d’une lente désintégration à mesure que la gravité du centre attire de grandes quantités de gaz. Cependant, NGC 1087 montre une formation d'étoiles en cours, ce qui en fait un objet d'étude unique.

La découverte de NGC 1087 peut être attribuée à l'astronome britannique William Herschel, qui l'a observé pour la première fois en 1785. Cette galaxie est située juste au sud de l'équateur céleste, ce qui la rend visible depuis les deux hémisphères. En 1995, les astronomes ont détecté une supernova de type II au sein de NGC 1087. Ce type de supernova se produit lorsqu'une étoile massive brûle tout son combustible nucléaire et s'effondre, provoquant une explosion. Cela reste la seule supernova jamais enregistrée dans NGC 1087.

La nouvelle image de Hubble combine la lumière ultraviolette, visible et proche infrarouge pour révéler différents aspects de la galaxie. Les stries rouge foncé représentent un gaz moléculaire froid, qui sert de matière première à la formation des étoiles. Les régions rose vif indiquent des zones où de nouvelles étoiles se forment activement, caractérisées par de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre ionisés. Les zones les plus bleues contiennent de jeunes étoiles chaudes qui se sont formées plus tôt dans la vie de NGC 1087.

Les observations de Hubble sur NGC 1087 visent à faire la lumière sur la relation entre les jeunes étoiles et les gaz froids. Les scientifiques s’intéressent particulièrement à comprendre ce qui arrive aux régions gazeuses après la formation d’étoiles en leur sein.

Cette image remarquable met en valeur la beauté et la complexité de NGC 1087 tout en fournissant des informations précieuses sur les processus de formation d'étoiles dans les galaxies.

Sources:

- la NASA

– Article de Phys.org intitulé « Hubble capture la galaxie étoilée de la constellation Cetus » (Citation : Hubble capture la galaxie étoilée de la constellation Cetus (2023, 5 octobre) récupéré le 5 octobre 2023 sur https://phys.org/news/2023-10-hubble- capture-la-constellation-du-cetus-etoilé.html)