Une nouvelle image époustouflante capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA met en valeur la beauté de NGC 6951, une galaxie spirale intermédiaire située à 78 millions d'années-lumière dans la constellation de Céphée. L’image révèle des bras spiraux bleu vif tourbillonnant autour du centre blanc de la galaxie.

NGC 6951 a fasciné les astronomes en raison de son histoire stellaire unique. Il y a environ 800 millions d’années, la galaxie a connu une période de formation intense d’étoiles. Après une accalmie de 300 millions d’années, la naissance des étoiles a repris. L'âge moyen des amas d'étoiles de NGC 6951 est estimé entre 200 et 300 millions d'années, mais certains amas remontent à un milliard d'années. Ces amas d'étoiles apparaissent sous la forme de piqûres d'épingle bleu vif au milieu de régions de gaz turbulentes, représentées en rouge foncé.

NGC 6951 est classée comme une galaxie Seyfert de type II, caractérisée par son émission de grandes quantités de rayonnement infrarouge et la présence de matière gazeuse à déplacement lent près de son centre. Certains scientifiques la classent également comme une galaxie de région de raie d'émission nucléaire à faible ionisation (LINER), qui émet des atomes faiblement ionisés ou neutres. S'étendant sur environ 75,000 6951 années-lumière, NGC XNUMX est visible depuis l'hémisphère nord en raison de sa proximité avec le pôle céleste nord.

Le centre de NGC 6951 héberge un trou noir supermassif entouré d'un anneau d'étoiles, de gaz et de poussière s'étendant sur environ 3,700 1 années-lumière. Connue sous le nom d’« anneau circumnucléaire », cette structure forme des étoiles depuis environ 1.5 à 40 milliard d’années. Les scientifiques soupçonnent que le gaz interstellaire traverse la barre dense de la galaxie pour atteindre l'anneau circumnucléaire, fournissant ainsi le carburant nécessaire à la formation continue des étoiles. Environ 100 % de la masse de l’anneau est constituée d’étoiles relativement nouvelles, vieilles de moins de XNUMX millions d’années. Des bandes de poussière en spirale relient le centre de la galaxie à ses régions extérieures, apportant ainsi du matériel supplémentaire pour la formation future d'étoiles.

NGC 6951 a été témoin de plusieurs événements explosifs sous forme de supernovae. Les astronomes ont enregistré jusqu'à six supernovae dans la galaxie au cours des 25 dernières années. Ces explosions stellaires fournissent des informations précieuses sur les étoiles progénitrices, notamment leur âge, leur luminosité et leur position.

L'image de NGC 6951 a été créée à l'aide des données collectées par la Wide Field Camera 3 et la Advanced Camera for Surveys de Hubble en lumière visible et infrarouge.

