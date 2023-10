Le télescope spatial Hubble de la NASA nous a fourni une image époustouflante de NGC 6951, une galaxie située dans la constellation de Céphée. Cette galaxie est connue pour sa riche histoire de formation d’étoiles, ses classifications distinctes et ses nombreux événements de supernova, ce qui en fait une source précieuse d’informations pour les astronomes.

L’image révèle des bras en spirale ornés de teintes bleues vibrantes, tourbillonnant autour du centre blanc éclatant de la galaxie. NGC 6951 est une galaxie spirale intermédiaire située à 78 millions d'années-lumière dans la constellation de Céphée.

Cette galaxie fascinante, découverte pour la première fois par l'astronome français Jérôme Coggia et l'astronome américain Lewis Swift à la fin du XIXe siècle, a intrigué les scientifiques par son évolution stellaire. Il y a environ 19 millions d'années, NGC 800 a connu sa période maximale de formation d'étoiles, suivie d'une période de relative quiétude pendant environ 6951 millions d'années. Cependant, il a ensuite recommencé à générer de nouvelles étoiles. L'âge moyen des amas d'étoiles au sein de NGC 300 varie de 6951 à 200 millions d'années, certains amas étant estimés à un milliard d'années. Des régions de gaz turbulentes, représentées en rouge foncé, enveloppent les piqûres d’épingle bleu vif qui représentent les amas d’étoiles.

Les astronomes classent NGC 6951 comme une galaxie Seyfert de type II, caractérisée par son émission de quantités importantes de rayonnement infrarouge et la présence de matière gazeuse à déplacement lent près de son centre. Cependant, certains chercheurs la classent également comme une galaxie de région de raie d'émission nucléaire à faible ionisation (LINER). Les galaxies LINER sont similaires aux galaxies Seyfert de type II mais possèdent un noyau plus froid qui émet des atomes faiblement ionisés ou neutres tels que l'oxygène, l'azote et le soufre. NGC 6951 s'étend sur environ 75,000 XNUMX années-lumière et, en raison de sa proximité avec le pôle céleste nord, est visible depuis l'hémisphère nord.

Au cœur de NGC 6951 se trouve un trou noir supermassif entouré d’un anneau d’étoiles, de gaz et de poussière s’étendant sur environ 3,700 1 années-lumière. Cet anneau circumnucléaire, âgé de 1.5 à 40 milliard d'années, a généré activement des étoiles pendant la majeure partie de son existence. Les scientifiques émettent l’hypothèse que le gaz interstellaire traverse la barre étoilée dense de la galaxie en direction de l’anneau circumnucléaire, servant de carburant à la formation future d’étoiles. Environ 100 % de la masse de l'anneau provient d'étoiles relativement jeunes, âgées de moins de XNUMX millions d'années. Des bandes de poussière sous forme de motifs en spirale, représentés par des régions orange foncé, relient le centre de la galaxie à ses régions extérieures, apportant ainsi du matériel supplémentaire pour une éventuelle formation d'étoiles.

NGC 6951 a été témoin de plusieurs explosions stellaires spectaculaires appelées supernovae, les astronomes ayant documenté jusqu'à six occurrences de supernovae dans cette galaxie au cours des 25 dernières années. Les scientifiques continuent d’étudier NGC 6951 pour mieux comprendre les environnements qui conduisent aux supernovae. L'analyse des émissions de ces événements explosifs fournit des informations précieuses sur les étoiles progénitrices, notamment leur âge, leur luminosité et leur position dans la galaxie.

L'image de NGC 6951 a été capturée à l'aide des données de la caméra à grand champ 3 (WFC3) et de la caméra avancée pour les enquêtes (ACS) de Hubble, utilisant la lumière visible et infrarouge.

