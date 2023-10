Nouvelles perspectives sur le groupe de galaxies en interaction Arp-Madore 2339-661

Cette image captivante prise par le télescope spatial Hubble présente l'intrigante paire de galaxies connue sous le nom d'Arp-Madore 2339-661. Alors que le catalogue d'Arp-Madore abrite de nombreuses galaxies particulières, ce groupe particulier présente une caractéristique inhabituelle : il existe non pas deux, mais trois galaxies engagées dans une interaction.

Les deux galaxies les plus importantes sur l'image sont NGC 7733 (en bas à droite) et NGC 7734 (en haut à gauche). Cependant, si l'on examine le bras supérieur de NGC 7733, on remarquera une structure en forme de nœud avec une couleur distincte, partiellement cachée par de la poussière sombre. Cette structure, actuellement appelée NGC 7733N, semble connectée à NGC 7733 mais possède un redshift supplémentaire significatif dans sa vitesse. Par conséquent, il est hautement plausible que NGC 7733N représente une entité indépendante plutôt qu'une simple extension de NGC 7733. Ce phénomène met en évidence les défis auxquels les astronomes observationnels sont confrontés pour distinguer si les objets célestes sont des entités singulières ou multiples, en particulier lorsque leur disposition spatiale apparaît superposée à celle de la Terre. position avantageuse.

Situées à environ 500 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation de Tucana, les trois galaxies de ce groupe interagissent gravitationnellement les unes avec les autres. Désignés dans la littérature scientifique comme un « groupe en fusion », ils devraient éventuellement fusionner en une seule entité.

Sans aucun doute, la révélation d’une troisième galaxie en interaction dans Arp-Madore 2339-661 encourage les scientifiques à approfondir la nature et la dynamique de ce système particulier. Grâce à des recherches et des analyses plus approfondies, les astronomes espèrent acquérir une compréhension plus complète des interactions complexes entre les galaxies et des mécanismes régissant leurs fusions.

