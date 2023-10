Le télescope spatial Hubble capture une image spectaculaire de la formation d'étoiles de grande masse

Le télescope spatial Hubble a capturé une image époustouflante d'une région connue sous le nom de G35.2-0.7N, caractérisée par sa formation d'étoiles de masse élevée. Située à environ 7200 XNUMX années-lumière de la Terre dans la constellation de l’Aquila, cette zone abrite au moins une étoile de type B. Ces étoiles sont si massives qu’elles finiront par finir leur vie dans des supernovae destructrices. Cependant, même au stade de leur formation, ces étoiles ont un impact important sur leur environnement.

L'image, prise avec la Wide Field Camera 3 de Hubble, révèle un puissant jet protostellaire lancé par l'étoile de type B. Ce jet est responsable de l’affichage radiant vu sur l’image. Les données utilisées pour créer cette image ont été principalement collectées à des fins de recherche spécifiques, notamment la mesure de l'ionisation dans les jets émis par la protoétoile enfouie au sein de G35.2-0.7N.

Les jets protostellaires sont d’énormes faisceaux de matière collimatés éjectés des protoétoiles. Ces jets s'étendent en lignes relativement droites et produisent un affichage visuel spectaculaire. Sur l’image, une grande partie de la nébuleuse apparaît sombre, car la lumière est bloquée par des nuages ​​​​de poussière denses. Cependant, la région centrale révèle l’étoile et le jet de matière qu’elle émet. La traînée orange vif représente une cavité dans la poussière creusée par la force du jet.

Cette image à couper le souffle met en valeur la beauté et la complexité époustouflantes de la formation d’étoiles de masse élevée. Il fournit des informations précieuses sur les processus et mécanismes impliqués dans la formation de ces étoiles massives. Le télescope spatial Hubble continue de contribuer à notre compréhension de l’univers et des phénomènes incroyables qui s’y produisent.

Définitions:

– Hubble Space Telescope : Un télescope spatial lancé en 1990 par la NASA, du nom de l'astronome Edwin Hubble. C’est l’un des télescopes les plus grands et les plus polyvalents utilisés pour observer l’univers.

– Étoile de type B : Le deuxième type d’étoile le plus massif, qui finira sa vie dans une explosion de supernova.

– Jet protostellaire : Un énorme faisceau de matière collimaté éjecté d’une protoétoile lors de sa formation.

Sources:

– Crédit image : ESA/Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan

– Définition du télescope spatial Hubble : NASA

– Définition NASA : NASA