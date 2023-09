Le neurone de C. elegans démontre sa polyvalence dans le contrôle comportemental

De nouvelles recherches ont mis en lumière le neurone HSN du ver C. elegans et sa capacité à contrôler divers comportements. L'étude, menée par des chercheurs du MIT, met en évidence la polyvalence du neurone dans la gestion d'activités telles que la ponte et la locomotion.

Le neurone HSN libère plusieurs produits chimiques qui guident différents comportements, notamment la ponte et le ralentissement ultérieur. L’une des principales conclusions de l’étude est que les neurones peuvent « emprunter » de la sérotonine les uns aux autres pour influencer le comportement. Cette idée pourrait avoir des implications pour comprendre le rôle de la sérotonine dans les problèmes de santé mentale.

Les chercheurs ont mené une série d’expériences pour découvrir comment le neurone HSN contrôle ces comportements. Grâce à l'optogénétique, ils ont manipulé l'activité du neurone et confirmé son rôle dans la ponte, l'accélération et le ralentissement. Ils ont également suivi l'activité électrique du neurone et identifié des modèles spécifiques associés à la ponte et à la locomotion.

En outre, l’étude a révélé que le neurone HSN libère des neurotransmetteurs chimiques tels que la sérotonine, l’acétylcholine et les neuropeptides pour contrôler le comportement. L'élimination de neurotransmetteurs spécifiques a permis aux chercheurs de déterminer leur rôle dans différents comportements. La sérotonine, par exemple, s’est avérée cruciale pour ralentir le ver après la ponte.

L'anatomie a également joué un rôle dans le contrôle comportemental. L’axone du neurone HSN, qui transmet les signaux à d’autres neurones, coordonne la ponte et la locomotion. En coupant l’axone, les chercheurs ont perturbé cette coordination et empêché le ver d’adopter simultanément les deux comportements.

Dans l’ensemble, l’étude met en évidence la manière dont le neurone HSN utilise plusieurs systèmes de neurotransmetteurs, une morphologie cellulaire et des méthodes de transmission non conventionnelles pour contrôler le comportement du ver C. elegans. Les résultats élargissent non seulement notre compréhension du fonctionnement individuel des neurones, mais démontrent également la capacité des neurones à influencer une gamme de comportements sur différentes échelles de temps.

Source : Institut Picower pour l'apprentissage et la mémoire

Définitions:

– Neurone HSN : Un type de neurone trouvé dans le ver C. elegans qui libère divers produits chimiques pour contrôler les comportements.

– sérotonine : Un neurotransmetteur qui joue un rôle dans la régulation de l’humeur, de l’appétit et du sommeil.

– neurotransmetteur : Messagers chimiques qui transmettent des signaux d’un neurone à un autre du système nerveux.

– optogénétique : Technique qui utilise la lumière pour contrôler des cellules génétiquement modifiées.

– neuropeptide : Type de molécule impliquée dans la communication neuronale.

– axone : projection longue et mince d'un neurone qui conduit les impulsions électriques.

