Fatigue liée aux visioconférences : découvrir le véritable impact

On soupçonne depuis longtemps que la vidéoconférence pèse davantage sur notre niveau d’énergie que les interactions en face à face. Enfin, une équipe de recherche interdisciplinaire de l'Université des sciences appliquées de Haute-Autriche/Campus Steyr et Gernot Müller-Putz de l'Université technologique de Graz ont mené une étude neuroscientifique pour fournir des preuves solides.

Dans le projet Technostress in Organizations, financé par le Fonds scientifique autrichien FWF, les chercheurs se sont concentrés sur la fatigue des visioconférences dans le contexte des cours universitaires en ligne. Ils ont invité 35 étudiants volontaires à assister à une conférence de 50 minutes en personne et par vidéoconférence. Pour mesurer les niveaux de fatigue, des techniques neurophysiologiques telles que l'électroencéphalographie (EEG) et l'électrocardiographie (ECG) ont été utilisées, ainsi que des questionnaires pour évaluer la fatigue perçue.

En fin de compte, les mesures objectives correspondaient aux expériences subjectives : les étudiants ont démontré des niveaux de fatigue significativement plus élevés dans les scénarios virtuels. Cette découverte est cruciale pour comprendre l’impact de la fatigue des visioconférences sur le bien-être des individus, les relations interpersonnelles et la communication organisationnelle.

L'équipe de recherche a souligné la nécessité d'une approche holistique pour comprendre les mécanismes psychologiques et physiologiques sous-jacents à la fatigue des visioconférences. Grâce à cette compréhension, des stratégies efficaces peuvent être développées pour faire face à ses effets néfastes. En reconnaissant et en luttant activement contre la lassitude liée aux visioconférences, les organisations peuvent s'efforcer d'améliorer le bien-être général et la communication.

FAQ:

Q : Pourquoi les visioconférences causent-elles plus de fatigue que les réunions en face à face ?

R : Les vidéoconférences nécessitent un effort cognitif plus important en raison du manque d’indices non verbaux et du temps passé devant un écran, ce qui entraîne un épuisement mental accru.

Q : Comment les organisations peuvent-elles atténuer la lassitude liée aux visioconférences ?

R : Les organisations peuvent encourager des pauses régulières pendant les réunions, limiter le nombre de réunions vidéo, promouvoir la collaboration hors ligne lorsque cela est possible et mettre en œuvre des stratégies pour favoriser le bien-être des employés.

Q : Y a-t-il des stratégies d'adaptation spécifiques mentionnées dans la recherche ?

R : L'étude ne s'est pas concentrée sur les stratégies d'adaptation, mais les chercheurs ont souligné la nécessité de développer des stratégies efficaces pour lutter contre la fatigue des visioconférences dans les études futures.

Source : technostress_in_organisations.edu.au