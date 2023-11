L'impact des simulations logicielles sur le développement des télescopes spatiaux

By

Le télescope spatial James Webb a révolutionné notre compréhension de l'univers, en capturant des images époustouflantes de régions jusqu'alors inexplorées. L'impressionnant miroir segmenté de 21 pieds du télescope, élégamment déployé et assemblé dans l'espace, est au cœur de ses capacités révolutionnaires.

La conception et la construction du plus grand télescope de l’espace ont nécessité une planification et des tests méticuleux. Cependant, la nature complexe du projet a rendu impossible la réalisation d’essais au sol grandeur nature, reproduisant les conditions extrêmes de l’espace. Les ingénieurs se sont tournés vers les simulations logicielles comme outil essentiel pour prédire le comportement du télescope dans différentes conditions spatiales. Les progrès réalisés dans la modélisation informatique intégrée grâce à ces simulations ont eu un impact significatif sur le domaine.

Erin Elliott, ingénieur optique chez Ansys, Inc., explique que la technologie de simulation utilisée pour le télescope spatial James Webb a été poussée à ses limites. Bien que la technologie de simulation se soit améliorée au fil des années grâce à une puissance de calcul accrue et à l’accès à des ressources informatiques hors site, le développement du télescope Webb a joué un rôle crucial dans la poursuite de ces progrès.

Elliott mentionne spécifiquement l'utilisation d'Ansys Zemax OpticStudio, une suite logicielle puissante, pour soutenir le développement du télescope Webb. Le logiciel a été conçu pour gérer les systèmes de coordonnées des 18 segments de miroir hexagonaux du télescope. Il a également introduit une API qui permet une intégration transparente avec d'autres programmes, améliorant ainsi les capacités de personnalisation.

De plus, les connaissances acquises en travaillant sur le projet de télescope Webb ont conduit à l'introduction de nouvelles fonctionnalités dans le progiciel. Ansys Zemax a présenté le module Structural, Thermal, Analysis, and Results (STAR), qui intègre directement les analyses d'autres logiciels de simulation dans les modèles optiques créés dans OpticStudio. Cette efficacité a de nombreuses applications dans la conception de télescopes, l’ingénierie aérospatiale, les véhicules autonomes, les objectifs de téléphones portables et autres optiques fonctionnant dans des environnements difficiles.

L’impact des simulations logicielles va au-delà du développement des télescopes spatiaux. OpticStudio s'est avéré précieux dans la conception de diverses technologies telles que des endoscopes de précision, des dispositifs de détection d'exposition au COVID-19, des écrans de réalité augmentée et d'autres télescopes. Ces progrès dans les logiciels de modélisation ont non seulement transformé la façon dont nous explorons le cosmos, mais ont également ouvert la voie aux futures missions spatiales et aux innovations technologiques.

