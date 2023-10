Des astronautes effectuent une sortie dans l'espace pour collecter des échantillons destinés à la recherche scientifique

Des astronautes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA) effectueront une sortie dans l'espace le jeudi 12 octobre pour collecter des échantillons à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) à des fins de recherche scientifique. Cette sortie spatiale unique impliquera non seulement des travaux de maintenance mais également la collecte d'échantillons pour analyser l'existence de micro-organismes sur la surface externe de la station.

Au cours de la sortie dans l'espace, Loral O'Hara de la NASA et Andreas Mogensen de l'ESA utiliseront des outils et des écouvillons spéciaux pour collecter des échantillons sur diverses surfaces externes de la station. Ces écouvillons seront ensuite testés pour déterminer si des micro-organismes, tels que des bactéries ou d’autres microbes, ont réussi à survivre dans l’environnement hostile de l’espace. L'extérieur de la station est exposé au vide, à des températures extrêmes et à des niveaux de rayonnement accrus.

La recherche sur les micro-organismes capables de survivre dans de telles conditions est cruciale pour maintenir la propreté et la sécurité de la station spatiale. De plus, l’étude de ces micro-organismes résilients pourrait également fournir des informations précieuses sur les microbes potentiellement bénéfiques capables de résister à des environnements difficiles.

La sortie dans l'espace impliquera également d'autres tâches de maintenance, notamment le remplacement d'une caméra haute définition sur la ferme portuaire de la station. Ces travaux permettront de préparer les futures sorties dans l'espace et d'assurer le bon fonctionnement de la station.

L'intégralité de la sortie dans l'espace sera diffusée en direct sur NASA TV, avec une couverture commençant à 8 h 30 HE (5 h 30 HP) le 12 octobre. La sortie dans l'espace elle-même devrait commencer à 10 h HE (7 h HP) et devrait durer environ six heures.

Cet événement passionnant offre une occasion unique d’observer les astronautes en action et d’en apprendre davantage sur les recherches scientifiques en cours menées à bord de la Station spatiale internationale.

