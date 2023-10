Éclipse solaire annulaire : le phénomène de « l’anneau de feu »

Samedi, de nombreux Américains auront l'occasion d'assister à un événement extraordinaire dans le ciel appelé éclipse solaire annulaire. Ce phénomène rare, souvent appelé « anneau de feu », se produit lorsque la Lune est positionnée près ou à son point le plus éloigné de la Terre au cours de son orbite. En conséquence, la Lune apparaît plus petite et passe directement devant le Soleil, formant un effet d’anneau avec les bords du Soleil visibles.

Alors que la plupart des régions des États-Unis contigus et une partie de l'Alaska connaîtront une éclipse partielle, certaines régions, notamment l'Oregon, la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Texas, connaîtront une éclipse plus complète. Des villes comme Eugene, Oregon ; Albuquerque, Nouveau-Mexique ; et San Antonio, au Texas, devraient offrir les meilleures vues. L'éclipse débutera dans l'Oregon à 9 h 13 (heure du Pacifique) et se terminera au Texas à 12 h 03 (heure du Pacifique).

Il est crucial de noter que l’observation directe de l’éclipse solaire annulaire peut être extrêmement dangereuse et causer de graves dommages aux yeux. La luminosité du Soleil lors d’une éclipse peut brûler la rétine presque instantanément. Le port de lunettes de soleil ordinaires ne constitue pas une protection suffisante, car elles ne filtrent pas suffisamment la lumière et peuvent même dilater les pupilles, entraînant une exposition accrue aux rayons solaires nocifs.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, les experts recommandent d'utiliser des lunettes solaires spécialisées spécialement conçues pour bloquer une partie importante de la lumière du soleil. Ces lunettes permettent aux spectateurs d'observer le disque solaire tout en minimisant les risques de blessures aux yeux. Une autre méthode consiste à créer un sténopé en perçant un trou dans une feuille de papier et en observant l'ombre de l'éclipse projetée sur le sol, dos au Soleil.

Cette éclipse annulaire marque le début d'une année passionnante pour l'héliophysique, l'étude du Soleil et de son environnement. En avril 2024, une éclipse totale se produira et la sonde solaire Parker, le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'homme, se lancera dans sa mission. Cependant, l'éclipse annulaire de samedi revêt une importance particulière en raison de sa rareté, nécessitant un alignement spécifique de la Lune à sa distance la plus éloignée de la Terre.

Il est important d’aborder cet événement céleste avec prudence et de donner la priorité à la sécurité oculaire. Profitez du spectacle époustouflant de l’éclipse solaire « anneau de feu », mais n’oubliez pas de protéger vos yeux et de l’observer par des méthodes approuvées.

Sources : The Verge, NASA