La pluie de météores Orionides pour illuminer le ciel

La pluie de météores Orionides, qui a débuté le 2 octobre et se poursuivra jusqu'au 7 novembre, devrait culminer samedi. Bien que des conditions météorologiques défavorables au Royaume-Uni puissent gêner la visibilité, les observateurs du ciel d'autres régions du monde pourraient être témoins de ce spectacle astronomique. La pluie provient de débris laissés par la comète de Halley, l'une des comètes les plus connues de l'histoire. Lorsque la comète tourne autour du Soleil, de petits fragments se détachent, formant une traînée de poussière et de glace. Lorsque ces restes pénètrent dans l’atmosphère terrestre à une vitesse rapide de 41 milles par seconde, ils brûlent à cause de la friction, créant des traînées de lumière.

Cette pluie de météores occupe une place importante dans le calendrier annuel des événements célestes. Le Dr Minjae Kim, physicien de l'Université de Warwick, le décrit comme une opportunité unique pour ceux qui ont raté l'occasion d'observer la comète de Halley. Alors que la comète elle-même ne passe sur Terre que tous les 75 à 76 ans, la pluie de météores des Orionides se produit chaque année, offrant une certaine compensation à ceux qui auraient pu manquer l'apparition de la comète. Les pluies de météores portent le nom de la constellation d'où elles semblent provenir et, dans le cas des Orionides, elles semblent provenir de la direction d'Orion.

Pour observer la pluie de météores des Orionides, le meilleur moment se situera entre minuit et le lever du soleil le samedi 21 octobre. Cet événement peut être observé depuis les hémisphères nord et sud, mais la visibilité sera meilleure par ciel clair. Il est recommandé de trouver un endroit extérieur sombre avec une pollution lumineuse minimale. Les météores seront visibles dans tout le ciel, donc choisir un grand espace ouvert permettra une meilleure numérisation de l’affichage céleste. Comme le moment où les météores traversent le ciel est imprévisible, il pourrait s’agir d’un jeu d’attente. Apporter des boissons et des collations peut améliorer l'expérience.

Si vous ne pouvez pas assister à la pluie de météores samedi, il sera toujours possible de la voir à sa phase maximale jusqu'au 28 octobre environ.

