La dernière super lune de 2023 pour illuminer le ciel nocturne

Le ciel nocturne sera honoré de la vue de la quatrième et dernière super lune de 2023 cette semaine. Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune atteint son point le plus proche de la Terre sur son orbite. Selon la NASA, cette prochaine super lune, connue sous le nom de Corn Moon ou Harvest Moon, se lèvera jeudi soir et apparaîtra plus grande et plus lumineuse qu’une pleine lune ordinaire.

Cette super lune particulière est particulièrement spéciale car elle coïncide avec l'équinoxe d'automne, qui a eu lieu le 23 septembre. La NASA estime que la Lune sera à environ 224,854 5 milles de la Terre, ce qui la rendra environ 13 % plus grande et 2023 % plus lumineuse que la pleine lune moyenne de XNUMX.

Si vous manquez la super lune de cette semaine, vous devrez attendre septembre 2024 pour assister à la prochaine. Cependant, cet événement céleste n’est pas seulement significatif par sa beauté astronomique. Cela correspond également au début de la fête de la mi-automne, une fête importante célébrée en Chine, et de Chuseok, la fête coréenne des récoltes d'automne.

Alors, marquez vos calendriers et préparez-vous à contempler le spectacle fascinant de la dernière super lune de 2023. Ce sera une expérience enchanteresse d’observer la lune dans toute sa splendeur, brillant de mille feux dans le ciel nocturne d’automne.

