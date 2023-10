Découvrez la maintenance spatiale avec la diffusion en direct des astronautes de la NASA en mission

La NASA s'apprête à diffuser en direct une prochaine sortie dans l'espace le mercredi 1er novembre, présentant les travaux de maintenance effectués par les astronautes sur la Station spatiale internationale (ISS). Cette exposition captivante d'œuvres extraterrestres mettra en vedette les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli, collaborant à une mission de six heures et demie visant à remplacer un roulement et à retirer une pièce d'équipement de l'extérieur de la station.

L'objectif principal de cette opération de maintenance est de retirer un boîtier électronique appelé groupe de radiofréquences d'une antenne de communication de l'ISS. De plus, O'Hara et Moghbeli remplaceront l'un des douze ensembles de roulements gigognes sur un joint rotatif solaire alpha. Ces joints cruciaux permettent aux panneaux solaires de la station de maximiser leur absorption d'énergie en ajustant constamment leur angle pour un suivi efficace du soleil pendant l'orbite de la station autour de la Terre.

Initialement prévue le 30 octobre, la sortie dans l'espace a dû être reportée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement. Afin d'éviter toute contamination potentielle et de garantir le bien-être de l'équipage, la NASA a pris la décision de reporter la mission. Cette fuite est la dernière d'une série de fuites de liquide de refroidissement que l'ISS a connues ces derniers mois, affectant à la fois la station et les vaisseaux amarrés.

Pour ceux qui souhaitent assister à cet effort, la NASA diffusera l'intégralité de la sortie dans l'espace en direct sur sa chaîne de télévision NASA. Vous pouvez suivre l'événement via la vidéo intégrée ci-dessus ou en visitant la page YouTube de la NASA. La couverture débutera à 6 h 30 HE (3 h 30 HP), et la sortie dans l'espace elle-même commencera peu de temps après à 8 h HE (5 h HP).

FAQ:

Q : Quel est le but de la sortie dans l’espace ?

R : Les astronautes effectueront des travaux de maintenance sur la Station spatiale internationale, notamment le retrait d'un boîtier électronique et le remplacement d'un ensemble de roulements.

Q : Pourquoi la sortie dans l’espace a-t-elle été reportée ?

R : La sortie dans l'espace a été reportée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement sur le module russe Nauka. Elle a été reportée pour éviter toute contamination potentielle.

Q : Comment puis-je regarder la sortie dans l'espace ?

R : La sortie dans l’espace sera diffusée en direct sur NASA TV. Vous pouvez le regarder via la vidéo intégrée ou sur la page YouTube de la NASA. La couverture commence à 6 h 30 HE (3 h 30 HP) le mercredi 1er novembre.