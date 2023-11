Nouvel article : Deux astronautes de la NASA se préparent pour une sortie historique dans l’espace

Deux astronautes de la NASA effectuent les derniers préparatifs pour une sortie dans l'espace révolutionnaire à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) afin d'effectuer des travaux de maintenance critiques en orbite terrestre basse. Cet événement marquant marquera la deuxième fois dans l’histoire que deux femmes s’aventurent ensemble depuis la station spatiale.

Prévue pour commencer à 8 h 05 HE mercredi, la sortie dans l'espace devrait durer environ six heures et demie. Il est intéressant de noter que la NASA fournira une couverture en direct de l'activité extravéhiculaire sur diverses plateformes, notamment la chaîne YouTube de la NASA, l'application NASA et NASA TV. De plus, vous pouvez vous connecter via le flux de diffusion dédié.

Au cours de cette mission importante, les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara entreprendront plusieurs tâches cruciales. Ils commenceront par retirer un boîtier électronique d’une antenne de communication de la station spatiale. De plus, ils remplaceront l'un des 12 ensembles à roulements gigognes, qui jouent un rôle essentiel dans la rotation des panneaux solaires de l'ISS pour suivre le Soleil pendant son orbite autour de la Terre.

Cette sortie dans l'espace revêt notamment une immense importance car ce sera la première pour Moghbeli et O'Hara. Cela fait également suite au précédent historique établi en 2019 lorsque les astronautes de la NASA Christina Koch et Jessica Meir se sont lancées dans la toute première sortie dans l'espace entièrement féminine, prouvant ainsi les capacités et les contributions des femmes à l'exploration spatiale.

Initialement prévue le 12 octobre, la sortie dans l'espace a été retardée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement provenant d'un radiateur de secours du module russe. Une inspection récente a révélé qu'une bulle de liquide de refroidissement résiduel s'était échappée lors d'une sortie dans l'espace le 25 octobre, provoquant le retour des astronautes russes à la station. Bien que la NASA n’ait pas fourni de mise à jour sur la fuite, on espère qu’elle n’aura pas d’impact sur la prochaine sortie dans l’espace.

Grâce à ces efforts extraordinaires, la NASA continue de repousser les limites de l’exploration spatiale tout en assurant la maintenance et le bon fonctionnement de l’ISS. Les efforts inspirants des astronautes Moghbeli et O'Hara témoignent du dévouement et des compétences de toute l'équipe de la NASA.

Questions Fréquentes

1. Qu'est-ce qu'une sortie dans l'espace ?

Une sortie dans l'espace, également connue sous le nom d'activité extravéhiculaire (EVA), se produit lorsqu'un astronaute quitte son vaisseau spatial pour effectuer des tâches et des réparations à l'extérieur dans le vide de l'espace.

2. Qu'est-ce que la Station spatiale internationale (ISS) ?

La Station spatiale internationale (ISS) est une station spatiale habitable en orbite terrestre basse. Il sert de laboratoire de recherche, d'observatoire et de résidence pour les astronautes de divers pays.

3. Combien de temps durera la sortie dans l’espace ?

La sortie dans l'espace devrait durer environ six heures et demie, à partir de 8 h 05 HE.

4. Où puis-je regarder la retransmission en direct de la sortie dans l'espace ?

La NASA fournira une couverture en direct de la sortie dans l'espace sur sa chaîne YouTube officielle, l'application NASA et NASA TV.