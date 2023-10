Mission Psyché de la NASA pour explorer un astéroïde métallique et découvrir les secrets de la formation des planètes

La NASA s'apprête à lancer la mission Psyché cette semaine, se lançant dans un voyage visant à étudier un astéroïde unique qui serait composé principalement de métal. Le vaisseau spatial étudiera l’astéroïde nommé Psyché pour mieux comprendre la formation des planètes au sein de notre système solaire.

Le lancement aura lieu à l'aide d'une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Une fois que le vaisseau spatial aura dépassé l’atmosphère terrestre, il parcourra environ 2.2 milliards de kilomètres pour atteindre la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. L'arrivée attendue à Psyché est prévue pour 2029, après un voyage de près de six ans.

Une fois arrivé à destination, le vaisseau spatial lancera sa mission principale en août 2029. Équipé d'instruments avancés, notamment une caméra, un spectromètre et un magnétomètre, Psyché examinera de près l'astéroïde métallique, qui s'étend sur environ 170 milles de diamètre. La psyché présente un intérêt particulier pour les scientifiques car on pense qu'elle est le noyau d'un planétésimal, une étape précoce dans la formation d'une planète. Les résultats de cette mission pourraient fournir des informations précieuses sur les premières étapes du développement de notre système solaire et sur les processus impliqués dans la création de planètes rocheuses telles que la Terre et Mars.

Le vaisseau spatial Psyché est accompagné dans son voyage d'une charge utile secondaire appelée Deep Space Optical Communications (DSOC). Cette démonstration technologique vise à tester l'utilisation de lasers pour transmettre des données au-delà de la Lune, améliorant ainsi la bande passante de communication pour les futures missions de la NASA. DSOC voyagera aux côtés de Psyché et fonctionnera pendant les deux premières années de la mission, évaluant l'efficacité de ce nouveau système de communication.

Pour assister à cet événement de lancement passionnant, la NASA diffusera l'événement en direct sur ses chaînes de télévision. La couverture débutera à 9 h 15 HE (6 h 15 HP) le jeudi 12 octobre, avec un décollage prévu à 10 h 16 HE (7 h 16 HP). Comme une sortie dans l'espace aura lieu le même jour, la couverture de la sortie dans l'espace sera diffusée sur la chaîne publique NASA TV, tandis que le lancement de Psyché sera diffusé sur la chaîne média NASA Television. Les téléspectateurs peuvent également se connecter à la page YouTube de la NASA ou regarder la vidéo intégrée sur leur site Web.

Cette mission révolutionnaire promet de percer les mystères de la formation des planètes et de fournir des informations précieuses sur les origines de notre système solaire. L’enthousiasme monte alors que la NASA se prépare à lancer le vaisseau spatial Psyché dans son ambitieux voyage d’exploration de l’énigmatique astéroïde métallique Psyché.

