La NASA dévoilera un échantillon de l'astéroïde Bennu lors de la mission OSIRIS-REx

La NASA s'apprête à révéler l'échantillon collecté sur l'astéroïde Bennu lors de la mission OSIRIS-REx. L'agence spatiale diffusera l'événement en direct mercredi. La mission OSIRIS-REx a marqué la toute première extraction d'échantillons par la NASA sur un astéroïde lointain. L’opération complexe consistait à faire atterrir un vaisseau spatial sur le rocher, à en récupérer et à stocker des matériaux, puis à les ramener sur Terre.

La mission, lancée en septembre 2016, a réussi à collecter l’échantillon quatre ans plus tard. Le vaisseau spatial a déposé l'échantillon dans une capsule qui a atterri comme prévu dans le désert de l'Utah. Après avoir été conservée dans une salle blanche proche du site d'atterrissage, la capsule a été transportée jusqu'au Johnson Space Center de Houston où elle sera inaugurée. Cela permettra de commencer des années d’études scientifiques, fournissant des informations précieuses sur la formation de notre système solaire et les origines de la vie sur Terre.

Bill Nelson, le chef de la NASA, a décrit la mission comme « apportant quelque chose d’extraordinaire : le plus grand échantillon d’astéroïde jamais reçu sur Terre ». Il a en outre expliqué que l'échantillon aiderait les scientifiques à étudier la formation des planètes, à approfondir notre compréhension des astéroïdes susceptibles d'avoir un impact sur la Terre et à fournir des informations sur l'origine et la formation de notre système solaire.

Les scientifiques mènent actuellement une première analyse du matériau Bennu. Des instruments analytiques tels qu'un microscope électronique à balayage (MEB), des mesures infrarouges et la diffraction des rayons X (DRX) seront utilisés pour mieux comprendre l'échantillon. Ces tests fourniront une compréhension de base du matériau Bennu et ouvriront la voie à des investigations plus détaillées.

L'échantillon de l'astéroïde Bennu sera révélé lors d'un événement spécial à 11 h HE le mercredi 11 octobre. L'événement peut être regardé via le lecteur vidéo intégré en haut du site Web de la NASA ou en visitant NASA TV. Ne manquez pas cette étape passionnante de l'exploration spatiale.

