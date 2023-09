La comète Nishimura nouvellement découverte fera une apparition rare

La comète Nishimura, découverte seulement en août, passe actuellement près de la Terre pour la première fois depuis plus de 400 ans. Cet événement céleste rare sera visible pour les astronomes de l’hémisphère Nord au cours des prochains jours alors qu’il passera devant notre planète le 12 septembre.

Mesurant environ un kilomètre de diamètre, la comète s'approchera à moins de 125 millions de kilomètres de la Terre et pourra être vue à l'œil nu, bien qu'il soit recommandé d'utiliser des jumelles ou un télescope pour obtenir une meilleure vue en raison de sa faible luminosité. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle deviendra plus brillante et atteindra son point le plus proche de notre étoile le 17 septembre avant de sortir du système solaire.

Pour repérer Nishimura depuis l'hémisphère nord, les observateurs doivent regarder l'horizon nord-est environ une heure et demie avant l'aube. La comète devrait se lever entre les constellations du Cancer et du Lion et se rapprocher de Vénus. Cette semaine, selon l'astronome italien Gianluca Masi, représente la dernière chance possible d'observer la comète depuis l'hémisphère nord avant qu'elle ne soit cachée par l'éblouissement du Soleil.

Après son passage devant le Soleil, Nishimura devrait alors être visible dans l'hémisphère sud, apparaissant bas au crépuscule du soir d'ici la fin du mois. La découverte de la comète a été faite par l'astronome amateur Hideo Nishimura et elle porte son nom. Il s'agit de la première visite de Nishimura depuis environ 430 ans, juste avant l'invention du télescope par Galilée.

Sources:

– Centre d'études sur les objets géocroiseurs de la NASA

– La Société Planétaire

- Presse associée