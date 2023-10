Préparez-vous pour la pluie de météores draconides ce week-end

La pluie de météores Draconides devrait culminer le 8 octobre, ce qui en fait une activité de week-end idéale pour les observateurs d'étoiles. Contrairement à de nombreuses autres pluies de météores, les Draconides sont visibles juste après la tombée de la nuit et tout au long de la soirée, il n'est donc pas nécessaire de veiller tard. Cependant, cette averse est plutôt clairsemée, avec seulement environ 10 météores traversant le ciel par heure.

La pluie de météores Draconides est créée par les débris de la comète 21P/Giacobini-Zinner. Il tire son nom de la constellation Draco le Dragon, car les météores semblent venir de cette direction. Ces météores se déplacent plus lentement que ceux des autres averses, ce qui les rend visibles pendant une ou deux secondes. De plus, avec la lune éclairée à seulement 23 %, les météores faibles seront plus faciles à repérer une fois la nuit tombée.

Bien que les Draconides soient généralement une légère averse, il y a eu des cas où elles se sont transformées en tempête de météores, avec des milliers de météores par heure. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2018, et la prochaine explosion possible ne se produira pas avant 2025. Pour attraper la pluie de météores, tout ce dont vous avez besoin est une chaise de jardin inclinable ou un endroit confortable pour vous allonger et une large vue sur le ciel. Éviter la pollution lumineuse est idéal pour une meilleure visibilité.

Si les Draconides ne répondent pas à vos attentes ou si le mauvais temps bloque votre vue, plusieurs autres pluies de météores vous attendent cette année. Les Orionides, les Taurides du Sud, les Taurides du Nord, les Léonides, les Géminides et les Ursides ont tous des dates de pointe entre octobre et décembre. De plus, il y a quelques événements célestes plus notables, tels que l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre et l'éclipse lunaire partielle du 28 octobre. Assurez-vous de prendre votre appareil photo pour des vidéos accélérées ou des photographies à longue exposition.

Alors préparez-vous à un spectacle éblouissant de météores ce week-end et n'oubliez pas de trouver un endroit sombre, loin des lumières de la ville, pour une expérience optimale.

Définitions:

– Pluie de météores : événement céleste se produisant lorsque la Terre traverse des traînées de débris laissées par des comètes et des astéroïdes, provoquant la pénétration de morceaux de roche et de glace dans l'atmosphère terrestre et leur combustion, créant ainsi des traînées de lumière visibles.

– Tempête de météores : événement rare lors d’une pluie de météores où un nombre exceptionnellement élevé de météores sont visibles par heure.

