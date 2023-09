Un cadeau cosmique rare : la comète Nishimura visite la Terre

By

Une comète récemment découverte connue sous le nom de C/2023 P1 ou « Nishimura » passe devant la Terre cette semaine, marquant sa première visite depuis plus de 400 ans. La comète verte est déjà visible dans le ciel avant l’aube et deviendra encore plus brillante au cours du week-end. Le meilleur, c’est qu’il peut être vu sans avoir besoin d’un télescope ou de jumelles.

Pour apercevoir la comète Nishimura dans l’hémisphère nord, les observateurs devront se lever tôt ou se coucher tard. Le 10 septembre, il se lèvera à 5 heures du matin chaque matin suivant, apparaissant plus près du lever du soleil. La nuit idéale pour voir Nishimura de près est le 12 septembre, alors qu’il se trouvera à seulement 78 millions de kilomètres de la Terre.

Pour localiser la comète, recherchez la forme de faucille de la constellation du Lion au-dessus de l'horizon est-nord-est avant le lever du soleil. Nishimura sera visible près de la planète Vénus. Au fil des jours, la fenêtre d'observation deviendra plus courte et la comète sera plus basse sur l'horizon jusqu'à ce qu'elle soit obscurcie par l'éblouissement du soleil le 17 septembre.

Cet événement rare est une opportunité unique. Si vous ne voyez pas la comète Nishimura cette fois-ci, vous devrez attendre son retour jusqu'en 2435hXNUMX, en supposant qu'elle ne soit pas détruite par l'attraction gravitationnelle du soleil avant cette date.

En termes de visibilité, Nishimura devrait être visible à l'œil nu dans un ciel clair et sombre. Cependant, dans des conditions optimales, il peut être à peine visible. L'utilisation de jumelles, d'un télescope ou d'un appareil photo conçu pour l'astronomie donnera probablement de meilleurs résultats. Avec le bon équipement, vous pourrez peut-être voir la brume verte de la comète ou capturer sa longue queue sur une photo à longue exposition.

La comète a été découverte par Hideo Nishimura, un astronome amateur qui a capturé sa première image le 11 août 2023. À l'aide d'un appareil photo numérique grand public avec un réglage d'exposition de 30 secondes, Nishimura a repéré l'objet céleste. Il reste incertain si la Terre passant par la piste de Nishimura est responsable de la pluie de météores Sigma-Hydrid visible chaque année en décembre.

