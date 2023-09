Repérer la comète Nishimura : votre guide

La comète Nishimura, découverte par l'astronome amateur japonais Hideo Nishimura le 11 août, offrira aux Terriens l'occasion unique d'assister à son voyage avant qu'elle ne disparaisse pendant plus de 400 ans. Dans la semaine à venir, nous avons les meilleures chances de repérer ce phénomène céleste rare.

Actuellement en route vers le soleil, la comète atteindra son point le plus proche de la Terre mardi, suivi de son point le plus proche du soleil cinq jours plus tard. Les astronomes amateurs ont déjà commencé à repérer la comète, visible depuis la Terre. Quanzhi Ye, astronome à l'Université du Maryland, souligne que même si les comètes observées à l'œil nu ne sont pas incroyablement rares, elles ne sont toujours pas très courantes. La découverte de la comète il y a tout juste un mois en fait un cadeau de Noël passionnant et inattendu pour les astronomes.

Alors, comment repérer cette magnifique comète ? Avant tout, trouvez un emplacement éloigné des lumières vives de la ville pour maximiser la visibilité. Utilisez une paire de jumelles ou un télescope pour améliorer votre expérience visuelle. Le meilleur moment pour l’observer est peu après le coucher du soleil, lorsque le ciel est encore relativement sombre. Regardez vers l'horizon ouest, où la comète devrait être visible au cours des 10 prochains jours.

La comète Nishimura est une occasion rare pour les Terriens d'être témoins d'un événement céleste de cette ampleur. Ne manquez pas l'occasion d'apercevoir ce spectacle avant qu'il ne disparaisse pendant des siècles. Prenez vos jumelles, dirigez-vous vers un endroit sombre et préparez-vous à être émerveillé par la beauté de l'univers.

Définitions:

– Comète : Un objet céleste constitué d’un noyau de glace et de poussière et, lorsqu’il est proche du soleil, d’une « queue » de particules de gaz et de poussière pointant dans le sens opposé au soleil.

Sources:

– Quanzhi Ye, astronome de l’Université du Maryland