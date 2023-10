Délices du ciel tôt le matin : Vénus et le croissant de lune en conjonction

Le matin du mardi 10 octobre, les observateurs du ciel ont l'occasion d'assister à une vue céleste époustouflante dans le ciel oriental. Environ trois heures avant le lever du soleil, la planète Vénus et un croissant de lune éclairé à 17 % ne seront distants que de 5 degrés, ce qui les rendra facilement visibles à l'œil nu. Alors que la Lune se lèvera environ une demi-heure avant Vénus, les spectateurs auront l'occasion d'observer les deux corps célestes côte à côte.

En plus de cette conjonction captivante, les spectateurs pourront également apercevoir quelques étoiles brillantes entourant le croissant de lune et Vénus. Positionnée devant la constellation du Lion, le lion, la lune sera située entre deux des étoiles les plus brillantes du Lion : Algieba et Regulus. Regulus, également connu sous le nom de Cœur de Lion, est la 21e étoile la plus brillante du ciel et réside à environ 79 années-lumière du système solaire. C'est une partie de la faucille de Léo, qui apparaît comme un point d'interrogation vers l'arrière.

Dans la faucille, il y a un total de six étoiles, avec Regulus situé en bas. De l’autre côté du croissant de lune, les spectateurs pourront observer Algieba, située à environ 130 années-lumière du système solaire. Algieba est considérée comme l'une des étoiles doubles les plus claires du ciel nocturne et peut être divisée en une paire d'étoiles dorées lorsqu'elle est observée à travers un bon petit télescope.

Alors que le croissant de lune s’éloignera progressivement de Vénus et des étoiles brillantes au fur et à mesure de son orbite, il y aura d’autres vues à couper le souffle à contempler. Les matins du mercredi 11 et du jeudi 12 octobre, la lune apparaîtra encore plus mince, avec respectivement seulement 10 % et 5 % d’éclairage. Ces observations se produiront alors que la Lune approche de sa phase de nouvelle lune, culminant avec une éclipse solaire visible dans toute l’Amérique le samedi 14 octobre.

