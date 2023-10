Explorer le cerveau des animaux : l'IRM et la création d'atlas cérébraux

Les scientifiques utilisent l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour étudier le cerveau des animaux et créer des atlas cérébraux de différentes espèces. Ces atlas, qui cartographient actuellement les cerveaux d'animaux et de cadavres sains, visent à établir des protocoles d'analyse et à fournir une compréhension de base de la structure cérébrale. Le but ultime est d'utiliser ces atlas à des fins de recherche et d'aider au diagnostic et au traitement de diverses maladies et affections.

Jusqu’à présent, des atlas cérébraux ont été créés pour des espèces telles que les chiens domestiques, les chats, les chevaux et les moutons. Grâce à ces atlas, les chercheurs ont appris qu’anesthésier en toute sécurité un animal pour le scanner tout en le gardant suffisamment immobile est un processus délicat. Les analyses ont également identifié des zones d'activation fonctionnelle, telles que les parties du cerveau qui s'allument lorsqu'une queue est remuée ou qu'une claque est reçue.

Une analyse plus approfondie des atlas cérébraux comprendra l’étude des pathologies et des états de repos. Dans le cadre d'un effort unique, le cerveau d'un dragon barbu, un reptile de compagnie populaire aux États-Unis, a été cartographié par des chercheurs de l'Université de l'Illinois. Cet écart par rapport à l'étude des chiens, des félins et des équidés dans le domaine de la cartographie cérébrale animale a fourni des informations précieuses sur le développement de l'équilibre, du mouvement et de la vue chez cette espèce.

D'autres reptiles, tels que le gecko tokay, l'anole vert, la couleuvre rayée et le dragon fauve, possèdent également leurs propres atlas cérébraux basés sur l'IRM. Bien que certains de ces atlas aient été réalisés à partir de cadavres en raison des risques d’anesthésie.

En plus d’étudier les reptiles, les scientifiques utilisent également la microscopie à résonance magnétique à haute résolution pour explorer le cerveau des insectes. Cela leur permet de découvrir le fonctionnement interne d’insectes tels que les blattes et les chenilles, et de découvrir comment leurs structures cérébrales diffèrent tout au long de leur cycle de vie.

