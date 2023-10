Un événement céleste rare appelé éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d'éclipse « en anneau de feu », devrait se produire le samedi 14 octobre. Cette éclipse sera visible dans certaines parties des États-Unis, les 48 États inférieurs ayant la possibilité d'assister à une partie de l'éclipse. Le phénomène se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, mais se trouve au point le plus éloigné de son orbite, ce qui l'empêche de recouvrir complètement le soleil et de créer un anneau de lumière.

Il est important de noter que regarder directement le soleil pendant une éclipse sans protection oculaire appropriée peut causer des dommages permanents à vos yeux. La NASA déclare qu'il n'est jamais prudent de regarder directement le soleil pendant une éclipse. Les spectateurs doivent plutôt utiliser des protections oculaires spécialisées, telles que des lunettes de vision solaire approuvées (également appelées lunettes à éclipse) ou une visionneuse solaire portative.

Des lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas pour observer une éclipse en toute sécurité. La NASA souligne que même si les lunettes de soleil sont sombres, elles n'offrent pas une protection adéquate. Les visionneuses solaires approuvées sont des milliers de fois plus sombres et doivent être conformes à la norme internationale ISO 12312-2. Ces visionneuses doivent couvrir à la fois l'œil droit et l'œil gauche et comporter des étiquettes indiquant le fabricant, des instructions pour une utilisation en toute sécurité et des avertissements concernant tout danger.

Il est également important d’éviter d’utiliser des caméras, des jumelles, des télescopes ou tout autre appareil pour observer une éclipse tout en portant des lunettes à éclipse ou en utilisant une visionneuse solaire portable. Les rayons solaires concentrés peuvent provoquer de graves blessures aux yeux car ils traversent le filtre.

Si vous n'avez pas accès à des lunettes à éclipse ou à une visionneuse solaire portable, vous pouvez créer un projecteur d'éclipse à sténopé comme méthode de visualisation indirecte. La NASA recommande d'utiliser une boîte en carton, une feuille de papier blanche, du ruban adhésif, des ciseaux et un morceau de papier d'aluminium pour fabriquer le projecteur. En créant une petite ouverture dans la feuille et en projetant l'image du soleil sur le papier, vous pouvez observer l'éclipse en toute sécurité sans regarder directement le soleil.

N'oubliez pas qu'il n'est sécuritaire d'observer l'éclipse sans protection oculaire que lorsque le soleil est complètement couvert par la lune. Dès qu'un petit éclat de soleil réapparaît, des lunettes à éclipse ou une visionneuse solaire portative doivent être à nouveau utilisées.

Il est important d'inspecter les lunettes Eclipse ou les visionneuses portables pour déceler tout dommage avant de les utiliser et de les jeter si elles sont déchirées ou rayées. Les enfants doivent être informés de la manière d'observer correctement l'éclipse et ils doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent des lunettes à éclipse ou des viseurs solaires portables.

Les passionnés d’astronomie peuvent s’attendre à la prochaine éclipse solaire totale traversant l’Amérique du Nord le 8 avril 2024, selon la NASA.

Sources:

- la NASA

– Espace.com