Préparez-vous aux spectaculaires éclipses solaires de 2023 et 2024

Dans les années 2023 et 2024, deux événements célestes captivants devraient se produire aux États-Unis : une éclipse solaire annulaire et une éclipse solaire totale. Pour assister à ces événements étonnants en toute sécurité, il est important de se préparer avec le bon équipement.

Le premier événement, une éclipse solaire annulaire, aura lieu le 14 octobre 2023. Cette éclipse sera visible de l'Oregon au Texas, l'éclipse maximale connue sous le nom d'annularité couvrant 90 % du Soleil. Au plus fort de l’éclipse, les bords extérieurs du Soleil créeront un superbe effet « anneau de feu ». Il est crucial de porter des lunettes à filtre solaire pendant toute la durée de cette éclipse.

Le deuxième événement, une éclipse solaire totale, aura lieu le 8 avril 2024 et sera visible du Texas au Maine. Lors d'une éclipse solaire totale, la Lune passe entre le Soleil et la Terre, bloquant complètement la face du Soleil pendant plusieurs minutes. Il est possible de retirer vos lunettes d'éclipse en toute sécurité pendant la totalité, mais elles doivent être portées avant et après cette phase, car le Soleil redevient visible. Seuls ceux situés dans un rayon de 115 km de large seront témoins de l'éclipse complète, tandis que le reste des États-Unis connaîtra une éclipse partielle.

Pour observer ces éclipses solaires en toute sécurité, il est indispensable d’utiliser des lunettes dotées de filtres solaires, également appelées lunettes à éclipse. Ces lunettes doivent répondre à la norme internationale ISO 12312-2 pour la visualisation directe du soleil, car des lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas. Il est essentiel de noter que les lunettes achetées auprès de détaillants en ligne tels qu'Amazon ou eBay peuvent ne pas être fiables, car certains vendeurs n'ont peut-être pas correctement testé la sécurité de leurs produits.

Il est recommandé d'utiliser la liste de fournisseurs sûrs de l'American Astronomical Society lors de l'achat de lunettes à éclipse ou de filtres solaires. De plus, les magasins à grande surface comme Home Depot, Lowe's et Walmart peuvent vendre des lunettes Eclipse conformes à la norme ISO jusqu'à épuisement des stocks. Il est essentiel d'inspecter les lunettes pour déceler tout dommage, tel que des rayures ou des filtres desserrés, avant utilisation.

Marquez sur votre calendrier les superbes éclipses solaires de 2023 et 2024, et n'oubliez pas de donner la priorité à votre sécurité en utilisant une protection oculaire appropriée. Profitez des événements astronomiques remarquables que la nature nous réserve.

Définitions:

Une éclipse solaire annulaire est un type d'éclipse où la Lune est la plus éloignée de la Terre, ce qui fait que le Soleil apparaît comme un anneau brillant, ou anneau, autour de la Lune.

Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune bloque complètement le Soleil, entraînant une brève période d'obscurité pendant la journée.

Les lunettes à filtre solaire sont des lunettes spéciales qui protègent les yeux du rayonnement solaire nocif pendant les éclipses, permettant ainsi une visualisation sûre du soleil.

La norme ISO 12312-2 est une norme de sécurité internationale pour les filtres utilisés pour l'observation directe du soleil.

Sources:

– Société astronomique américaine

- la NASA