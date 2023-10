Résumé:

Yiyun Li, une écrivaine, raconte son expérience d'enseignement de la nouvelle « Silver Water » d'Amy Bloom pendant 12 ans. L'histoire suit Violet, la narratrice, et sa sœur Rose, qui souffre de maladie mentale. Chaque semestre, Li demandait à ses élèves de lire l'histoire et de participer à des discussions sur ses thèmes et son artisanat. Elle s'est profondément connectée à l'histoire et l'a utilisée comme moyen de réfléchir sur ses propres expériences de vie, y compris la perte de son fils. En enseignant « Silver Water », Li a reconnu le pouvoir et les limites de l’amour face à des problèmes dévastateurs.

Dans son article, Li explore l’impact des rencontres fortuites sur nos chemins de vie. Elle attribue le fait d'avoir suivi un cours d'écriture de fiction avec James Alan McPherson comme un moment déterminant qui l'a amenée à poursuivre une carrière d'écrivain. McPherson lui a fait découvrir les histoires d'Isaac Babel et « Come to Me » d'Amy Bloom, qui ont eu une influence durable sur elle. Li souligne comment différentes rencontres et mots d'encouragement peuvent façonner le parcours de vie d'une personne.

Li a trouvé réconfort et inspiration en enseignant « Silver Water » chaque semestre. L’histoire, avec son exploration de la maladie mentale et de la complexité des relations fraternelles, l’a profondément touchée. Les thèmes de la vie et de la mort, ainsi que la musique qui circule entre les deux, lui ont apporté du réconfort au milieu des épreuves de sa propre vie. La perte tragique de son fils a encore intensifié la signification de l'histoire.

En enseignant « Silver Water », Li a compris les limites de l’amour. L’amour, bien que puissant, ne peut résoudre tous les problèmes de la vie. Cela ne peut pas prévenir la maladie mentale ni protéger les proches de la douleur. Li réfléchit au jugement auquel elle a été confrontée de la part des autres concernant sa propre lutte contre la dépression suicidaire. Elle reconnaît que l’amour, bien qu’essentiel, ne garantit pas une solution ou un remède aux moments les plus sombres de la vie.

En fin de compte, l'expérience de Li avec « Silver Water » illustre l'impact profond que la littérature peut avoir sur nos vies. Cela nous permet d’explorer différentes perspectives, de réfléchir à des questions profondes et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. En enseignant l’histoire, Li a trouvé un reflet de ses propres expériences et un rappel des complexités de l’amour et de la perte.

Définitions :

– Nouvelle : récit fictif plus court qu’un roman.

– Artisanat : les techniques et les compétences utilisées pour créer un texte.

– Maladie mentale : affection qui affecte les pensées, les émotions et le comportement d'une personne, entraînant souvent une détresse et un fonctionnement altéré.

– Relations fraternelle : Les relations entre frères et sœurs.

– Consolation : Confort ou soulagement en période de détresse.

– Trajectoire : le parcours ou le chemin suivi par quelque chose.

