Protéger l’estime de soi face à l’échec de ses objectifs de carrière

Résumé : Une étude récente menée par des chercheurs de l'Ohio State University suggère que la façon dont les individus perçoivent et interprètent les échecs de leurs objectifs de carrière peut avoir un impact sur leur estime de soi. L’étude a révélé que les individus qui considéraient les échecs comme un tremplin vers de nouvelles opportunités ne connaissaient pas de diminution de leur estime de soi, quel que soit le nombre d’échecs. D’un autre côté, ceux qui pensaient que leurs échecs les avaient aggravés ont signalé une baisse de leur estime de soi. Les résultats soulignent l’importance de la façon dont les individus perçoivent et interprètent leurs échecs dans le maintien d’une image de soi positive.

L'étude a porté sur des étudiants de premier cycle à qui il a été demandé de réfléchir aux échecs de leurs objectifs de carrière et d'évaluer leurs regrets d'avoir abandonné leurs objectifs passés. Les étudiants ont également complété des mesures d'estime de soi. Les résultats ont démontré que les étudiants qui ont déclaré avoir abandonné leurs objectifs de carrière à plusieurs reprises ont vu leur estime de soi diminuer au fil du temps. Cependant, lorsque le regret était pris en compte dans l’équation, les personnes qui regrettaient peu d’avoir changé leurs objectifs de carrière présentaient peu de changement dans leur estime de soi, tandis que celles qui regrettaient beaucoup connaissaient une baisse de leur estime de soi.

Les résultats suggèrent que les individus devraient aborder l’échec d’une manière qui leur permet d’apprendre et de grandir à partir de leurs expériences. Des techniques telles que la recherche de bénéfices, qui consiste à découvrir les aspects positifs d’une situation difficile, peuvent aider les individus à recadrer leurs échecs et à protéger leur estime de soi. L’étude met en évidence l’importance de la façon dont les individus perçoivent et interprètent les échecs dans la formation de leur estime de soi et de leur bien-être à long terme.

Bien que cette étude se soit concentrée sur les étudiants de premier cycle, les chercheurs ont noté que les résultats ont des implications plus larges pour les individus de tous âges et de tous stades de carrière. Il est essentiel de reconnaître que l’échec fait partie de la vie et que la façon dont les individus interprètent et réagissent à l’échec peut avoir un impact significatif sur leur estime de soi et leur bien-être psychologique global. En considérant les échecs comme des opportunités de croissance et d’apprentissage, les individus peuvent protéger leur estime de soi et conserver une estime de soi positive, même face aux revers.

Source : Université d'État de l'Ohio

Définitions:

– Estime de soi : évaluation globale par un individu de sa propre valeur et de sa valeur

– Objectifs de carrière : objectifs et aspirations spécifiques liés à son développement professionnel et à sa réussite

