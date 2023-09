Comment prendre une superbe photo de la Lune avec votre smartphone

By

Si vous envisagez de capturer la beauté de la « Super Lune des récoltes » avec votre iPhone ou votre smartphone Android, vous vous demandez peut-être comment obtenir la meilleure photo. Bien qu'il puisse être difficile de photographier la lune avec un téléphone en raison de l'absence d'objectif zoom et de la luminosité de la lune, c'est effectivement possible. Voici quelques conseils d’experts pour photographier la pleine lune à l’aide de votre smartphone :

Tout d’abord, assurez-vous que votre téléphone est complètement chargé avant de vous lancer dans votre voyage photographique. La photographie, surtout pendant une longue période, peut épuiser rapidement votre batterie, il est donc sage d'emporter une batterie portable.

Ensuite, téléchargez une application d'appareil photo tierce qui vous permet d'ajuster manuellement les paramètres d'exposition. Les applications d'appareil photo natives ont souvent du mal à gérer la luminosité de la pleine lune, il est donc préférable d'utiliser une application comme Camera+ 2, VSCO ou Yamera. Restez fidèle à la norme ISO 100 pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour capturer toute la plage dynamique de la lune, photographiez dans le mode d'image de la plus haute qualité disponible sur votre téléphone. Ce mode préservera les détails des hautes lumières et des ombres, vous offrant plus de flexibilité lors du post-traitement.

Le timing est crucial lorsque l’on photographie la lune. Préparez-vous à faire face à l'est au lever de la lune, car c'est à ce moment-là que la lune apparaîtra avec un contraste relativement faible par rapport au ciel qui s'estompe. En étant en place 10 minutes avant le lever de la lune, vous pouvez vous assurer de capturer une exposition équilibrée avec à la fois le paysage et les caractéristiques lunaires visibles.

Bien que les smartphones ne disposent pas de téléobjectifs puissants, vous pouvez maximiser les capacités de zoom optique de votre téléphone. Certains smartphones utilisent par défaut un objectif plus court dans des conditions de faible luminosité, mais vous devez sélectionner manuellement l'objectif le plus long disponible pour éviter de perdre des détails et de vous retrouver avec une image douce. Les capteurs haute densité des modèles de smartphones récents peuvent révéler des détails surprenants dans la sombre mer lunaire de la Lune.

L'utilisation d'un trépied peut grandement améliorer la stabilité de vos prises de vue. Investissez dans un trépied et un support universel pour smartphone pour maintenir votre téléphone stable. De plus, utilisez la fonction de retardement ou une télécommande Bluetooth pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la capture de l'image.

Si vous possédez un télescope, vous pouvez l’utiliser comme téléobjectif pour votre smartphone. Cette méthode, connue sous le nom de photographie afocale, consiste à tenir l'objectif de votre téléphone au-dessus de l'oculaire du télescope et à prendre une photo. Il est recommandé d'utiliser un oculaire à faible grossissement pour de meilleurs résultats.

En suivant ces conseils, vous pourrez capturer de superbes images de la lune à l’aide de votre smartphone. Alors, prenez votre téléphone et préparez-vous à capturer la magnificence de la « Super Lune des récoltes » dans toute sa splendeur.

Sources:

– Tom Kerss, astronome et auteur de Moongazing: Beginners Guide to Exploring the Moon