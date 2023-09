Comment photographier l'éclipse solaire de la « ceinture de feu » du 14 octobre

Le 14 octobre, l’Amérique du Nord sera témoin d’une rare éclipse solaire connue sous le nom de « cercle de feu ». Ce sera la première éclipse solaire depuis 2021, et elle sera mieux vue depuis un chemin qui s'étend à travers les États-Unis. Que vous utilisiez un appareil photo manuel ou un smartphone, voici tout ce que vous devez savoir pour photographier cet événement.

Pour garantir la sécurité, il est essentiel d'utiliser des lunettes pour éclipse solaire ou des filtres solaires lors de l'observation et de la photographie de l'éclipse. Les filtres à densité neutre et les filtres polarisants ne doivent pas être utilisés. Vous pouvez choisir entre des filtres Mylar aluminisés ou des filtres en verre à visser optiquement plats à revêtement métallique. Alternativement, vous pouvez fabriquer votre propre filtre solaire en utilisant le film Baader AstroSolar. Le film solaire Baader est considéré comme l'option la plus sûre et peut être fixé à l'objectif avec du ruban adhésif ou du ruban adhésif bleu pour peintre.

L'endroit où vous photographiez l'éclipse fera une différence dans les résultats. Si vous souhaitez un effet d'anneau symétrique, vous devez être proche de la ligne centrale de la trajectoire de l'éclipse. Cependant, pour un tir en « anneau brisé » plus inhabituel, vous pouvez vous trouver aux bords du chemin. Des applications telles que The Photographer's Ephemeris, PhotoPills et PlanIt Pro peuvent vous aider à planifier votre prise de vue et à déterminer la visibilité de l'éclipse à partir d'un emplacement spécifique.

Lorsque vous capturez une photo en gros plan du soleil éclipsé, utilisez un trépied et un téléobjectif. Mise au point automatique sur le bord de la lune et vérification constante de la mise au point. Pensez à utiliser un tracker d'étoiles pour de meilleurs résultats. Les paramètres d'image varient, mais 100 ISO, f/5.6 et des expositions comprises entre 1/30 et 1/250 sont de bons points de départ. Si vous souhaitez capturer une séquence, une photo composite grand angle montrant la progression de l'éclipse, cela peut être réalisé avec patience et soin.

N'oubliez pas de profiter de l'événement tout en capturant la beauté de l'éclipse solaire en photographies.

