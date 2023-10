Comment observer l'éclipse solaire en toute sécurité sans lunettes

By

Avec une éclipse solaire visible aux États-Unis et au-delà le samedi 14 octobre, de nombreuses personnes se demandent comment observer au mieux l'événement et s'ils peuvent l'observer sans utiliser de lunettes spéciales. Cependant, il est important de noter que les filtres de protection solaire sont indispensables pour tous à tout moment pendant l'éclipse.

Ceux qui se trouvent dans un rayon de 125 milles de large entre l’Oregon et le Texas seront témoins d’un « anneau de feu » autour de la lune pendant quelques minutes au milieu d’une éclipse solaire partielle de quelques heures. Le reste de l’Amérique du Nord, centrale et du Sud connaîtra une éclipse solaire partielle de magnitude variable.

À ce stade avancé, la meilleure façon d'acheter des lunettes à éclipse solaire est de s'adresser à un magasin local ou à un musée scientifique proposant des produits de fabricants réputés tels que American Paper Optics ou Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical. De nombreux événements locaux d'observation des éclipses auront également des vendeurs vendant des lunettes d'éclipse solaire sécurisées.

Il est crucial de ne pas tenter de fabriquer vos propres lunettes à éclipse solaire en utilisant des matériaux trouvés au hasard dans la maison. Le Dr Ralph Chou, le principal expert en matière de sécurité oculaire lors des éclipses, déconseille cette pratique, affirmant que ces lunettes faites maison n'ont pas la densité et la qualité nécessaires pour une protection oculaire adéquate. Il est toujours préférable d’utiliser plutôt des lunettes certifiées pour l’éclipse solaire.

Si vous recherchez des lunettes d'éclipse solaire gratuites, le projet Solar Eclipse Activities for Libraries distribue cinq millions de paires de lunettes d'observation solaire à 10,000 XNUMX bibliothèques à travers les États-Unis.

Il est important de noter que les lunettes de soleil ordinaires n'offrent pas une protection suffisante pour observer le soleil lors d'une éclipse. Ils ne bloquent qu’un petit pourcentage de lumière et ne sont pas conçus pour une visualisation directe du soleil. De même, les filtres de soudage utilisés pour la plupart des travaux de soudage ne conviennent pas pour observer en toute sécurité les éclipses solaires. Les seuls filtres de soudage qui sont sans danger pour la visualisation directe du soleil sont les teintes 13 ou 14, qui sont beaucoup plus foncées et que l'on ne trouve généralement pas dans les magasins de fournitures de soudage.

Pour observer l’éclipse en toute sécurité sans lunettes, la meilleure méthode consiste à observer une projection du soleil plutôt que de la regarder directement. Cela peut être fait en utilisant des jumelles et un trépied pour créer un projecteur solaire, en utilisant un télescope pour construire un entonnoir solaire ou en projetant l'image du soleil à travers les trous d'une passoire de cuisine ou d'une écumoire sur une surface plane. Alternativement, se tenir sous un arbre peut également créer des images de croissant de soleil filtrées à travers les feuilles.

N'oubliez pas de donner la priorité à la sécurité de vos yeux lorsque vous observez l'éclipse solaire. Profitez de cet événement céleste rare et si vous avez des questions, consultez des sources fiables pour obtenir les informations les plus récentes sur la sécurité oculaire lors d'une éclipse.

Définitions:

– Éclipse solaire : événement céleste au cours duquel la lune passe entre le soleil et la Terre, bloquant partiellement ou totalement la lumière du soleil.

– Lunettes pour éclipse solaire : lunettes spécialisées conçues pour protéger les yeux du rayonnement solaire nocif lors d’une éclipse.

– Teinte 13 ou 14 : Soudez des filtres suffisamment sombres pour voir le soleil en toute sécurité pendant une éclipse.

– Projection : Méthode de visualisation indirecte du soleil en projetant son image sur une surface à l’aide de divers instruments optiques.

Source : Cet article est basé sur des informations provenant de diverses sources, notamment le Dr Ralph Chou, l'American Astronomical Society, la Fondation Gordon et Betty Moore et le projet Solar Eclipse Activities for Libraries.