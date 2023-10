Comprendre la vie à travers la théorie de l'assemblage : une nouvelle perspective

Les scientifiques s’attaquent depuis longtemps au mystère de la vie : comment des entités vivantes émergent-elles de la matière non vivante ? Même si la physique moderne excelle à comprendre le comportement des particules et des galaxies, elle ne parvient pas à expliquer les complexités de la vie. Cependant, une proposition récente de chercheurs suggère que la théorie de l’assemblage pourrait détenir la clé pour comprendre cette énigme fondamentale.

La théorie de l'assemblage, récemment publiée dans Nature, est une approche révolutionnaire qui se concentre sur la complexité et l'information comme fondement de la vie. Cela suggère que la vie est une propriété émergente, un concept souvent utilisé par les physiciens pour décrire des phénomènes qui dépassent la somme de leurs composants individuels. Par exemple, l’eau semble humide même si ses molécules constitutives ne sont pas elles-mêmes mouillées. La théorie de l'assemblage vise à comprendre comment la complexité et l'information émergent dans les systèmes chimiques.

Au cœur de la théorie de l’assemblage se trouve l’idée selon laquelle l’histoire de la formation définit les objets, plutôt que de les traiter comme des entités immuables. Par conséquent, la théorie introduit le concept d’« indice d’assemblage ». Cet indice quantifie le nombre minimum d'étapes nécessaires pour construire un objet et mesure le niveau de « sélection » nécessaire pour générer une collection d'objets.

Pour tester la validité de la théorie de l'assemblage, les scientifiques ont mené des expériences, telles que l'utilisation de la spectrométrie de masse, de la spectroscopie infrarouge et de la spectroscopie RMN, pour mesurer l'indice d'assemblage de diverses molécules. Ces expériences révèlent que les molécules associées à la vie nécessitent plus d’étapes et d’informations pour s’assembler que les molécules non liées à la vie. En confirmant ces prédictions, les scientifiques acquièrent une meilleure compréhension de l'origine de la vie, en théorisant qu'il existe un seuil à partir duquel les molécules deviennent suffisamment complexes pour utiliser l'information à des fins d'auto-réplication.

Pour approfondir l’origine de la vie, les chercheurs envisagent de créer une soupe chimique en laboratoire. Cette configuration expérimentale leur permettra d’observer l’indice d’assemblage et la croissance du système à mesure que de nouvelles molécules se forment au fil du temps. En ajustant les taux et les conditions de réaction, les scientifiques espèrent explorer la transition de la non-vie à la vie, en testant les prédictions faites par la théorie de l'assemblage.

Les implications de la théorie de l’assemblage s’étendent au-delà du domaine de la biologie. Ce cadre peut inspirer des recherches sur des systèmes complexes, tels que les agrégats de matériaux, les polymères et la chimie artificielle. Il offre le potentiel de découvrir les principes universels de construction hiérarchique qui transcendent la biologie.

Alors que nous abordons les complexités de la compréhension de la vie, la théorie de l’assemblage offre une nouvelle perspective qui remet en question la pensée scientifique conventionnelle. En perçant les mystères de l’émergence et de la construction de systèmes complexes, cette théorie promet de mettre en lumière la nature fondamentale de la vie elle-même.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la théorie de l’assemblage ?

R : La théorie de l’assemblage est une nouvelle approche pour comprendre la vie à un niveau fondamental. Il se concentre sur la complexité et l’information en tant qu’éléments fondamentaux qui donnent naissance à la vie.

Q : Que suggère la théorie de l’assemblage sur l’émergence de la vie ?

R : La théorie de l'assemblage propose qu'il existe un seuil à partir duquel les molécules deviennent suffisamment complexes pour utiliser l'information pour l'auto-réplication, ce qui marque l'émergence de la vie à partir de la non-vie.

Q : Comment la théorie de l’assemblage peut-elle être testée expérimentalement ?

R : Les scientifiques utilisent des techniques telles que la spectrométrie de masse, la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie RMN pour mesurer l'indice d'assemblage des molécules, qui indique le nombre d'étapes et d'informations requises pour l'assemblage.

Q : Quelles sont les implications plus larges de la théorie de l’assemblage ?

R : La théorie de l’assemblage peut être appliquée au-delà du domaine de la biologie et inspirer des recherches sur des systèmes tels que les agrégats de matériaux, les polymères et la chimie artificielle. Il offre le potentiel de découvrir les principes universels de la construction hiérarchique.

Q : Comment la théorie de l’assemblage peut-elle contribuer à notre compréhension de l’évolution ?

R : La théorie de l'assemblage peut aider à comprendre comment des molécules plus petites se combinent pour former des entités plus grandes, depuis des fragments de cellules jusqu'à la formation d'acides aminés et de nucléotides. Cette compréhension peut fournir un aperçu des transitions évolutives.