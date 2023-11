De nouvelles preuves suggèrent que les anciens continents de notre galaxie sont antérieurs à la Terre

By

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par la question de savoir comment la vie a commencé sur Terre. Alors que des théories suggèrent que la vie serait née d'impacts de météores ou d'éruptions volcaniques, une étude récente a suscité la spéculation selon laquelle les continents les plus anciens de notre galaxie, la Voie lactée, auraient émergé cinq milliards d'années avant la Terre.

La recherche, menée par l'astronome Jane Greaves de l'Université de Cardiff, suggère que les exoplanètes pourraient avoir eu des continents formés quatre à cinq milliards d'années avant la Terre. Cette révélation soulève la possibilité qu’il puisse y avoir plusieurs mondes au sein de notre galaxie abritant une vie extraterrestre avancée.

L'étude de Greaves, publiée dans les Notes de recherche de l'American Astronomical Society, se concentre sur l'analyse des étoiles proches et de leurs niveaux d'uranium. En combinant ces données avec les âges des étoiles mesurés par le satellite Gaia, Greaves a identifié la période pendant laquelle les plaques tectoniques auraient pu émerger pour la première fois sur ces étoiles.

Les plaques tectoniques sur Terre sont responsables de la formation des continents, et leur mouvement est entraîné par les roches flottantes au-dessus du magma en fusion. La présence d'éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium maintient la température du magma en fusion.

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour les futures missions spatiales et la recherche de planètes habitables. S’il existait des planètes avec cinq milliards d’années d’avance, il est possible qu’elles abritent une vie plus avancée que la nôtre.

Greaves espère que ses recherches serviront de base à de nouvelles recherches sur des planètes potentiellement habitables. En analysant d’autres exoplanètes, les scientifiques pourraient obtenir des informations précieuses sur les conditions nécessaires à l’émergence et à l’évolution de la vie ailleurs dans l’univers.

