Selon une étude, les vers parasites manipulent le comportement de l'hôte en modifiant l'expression des gènes

Une étude récente menée par des biologistes de l'Université Brown a mis en lumière les mécanismes moléculaires à l'origine des effets altérant le comportement des vers parasites sur leurs hôtes. La recherche s'est concentrée sur une espèce de crevette brune qui est infectée par un ver parasite, entraînant des changements de comportement et d'apparence.

Les crevettes infectées, connues sous le nom d'Orchestia grillus, présentent une coloration orange vif et passent plus de temps dans les zones exposées des marais salants, augmentant ainsi leur vulnérabilité à la prédation par les oiseaux. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le ver parasite Levinseniella byrdi manipulait le comportement de l'hôte afin d'assurer sa propre transmission entre hôtes.

Pour étudier cette hypothèse, les scientifiques ont séquencé l’ADN de crevettes infectées et non infectées et analysé les modèles d’expression génique. Ils ont découvert que l'infection par le ver parasite activait les transcrits génétiques associés à la pigmentation et à la détection sensorielle chez la crevette. De plus, les transcrits génétiques liés à la réponse immunitaire ont été supprimés chez les crevettes infectées, expliquant potentiellement pourquoi les parasites sont capables de persister chez l'hôte.

Comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine des interactions hôte-parasite est important pour gérer les agents pathogènes, tant chez la faune que chez l’homme. Une manipulation similaire du comportement de l'hôte par des parasites a été observée chez d'autres organismes, comme les effets zombifiants de certains champignons sur les insectes. En étudiant ces interactions, les scientifiques espèrent mieux comprendre les origines et les mécanismes des maladies d’origine pathogène.

Les résultats de cette étude contribuent à notre compréhension de la relation complexe entre les parasites et leurs hôtes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider pleinement les mécanismes complexes en jeu, mais l’étude constitue un tremplin crucial dans le domaine des interactions hôte-parasite.

